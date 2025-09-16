被疑因慶生未受邀 炎亞綸2度取消關注鬼鬼

▲鬼鬼（右）疑似因36歲生日聚會未邀炎亞綸（左），對方事後2度取消關注IG，讓外界揣測友情生變，2人過去曾因節目摩擦與言語爭執多次鬧翻，但情誼始終牽動粉絲關注。（圖／翻攝自鬼鬼IG@wuyingjiesgfc）

[NOWnews今日新聞] 藝人鬼鬼（吳映潔）上月迎接36歲生日，雖然與親友低調聚會慶生，但卻未見「演藝圈頭號好友」炎亞綸現身，隨後炎亞綸被發現2度取消關注鬼鬼IG，立刻引發外界聯想，網友紛紛猜測2人是否再度鬧彆扭。

▲鬼鬼的好友峮峮（左起）、阿喜、關韶文、阿本及大文等人在上個月她生日當天，都扮成格格、阿哥為好友鬼鬼過生日。（圖／翻攝自大文IG@dawendesu）

過往爭執再被翻出 感情深厚卻多波折

事實上，這並非2人第一次因小事鬧不快，早在2022年合作實境節目《來吧！營業中》時，就因「出菜順序」問題爭執，炎亞綸甚至退出群組並取消關注鬼鬼IG，雖然事後2人和解；此外炎亞綸也曾因為鬼鬼拿他「地質學家」的事情嘲笑，讓他爆氣不接電話，但也在鬼鬼道歉後和好，但如今2人再度爆出取關事件，也讓友誼狀態再度成為焦點。

根據《鏡週刊》報導，鬼鬼與炎亞綸認識逾10年情誼十分深厚，彼此於公於私都互有支持，今年鬼鬼被爆出未婚生女時，炎亞綸第一時間送上祝福，甚至公開喊話願意協助帶孩子，不過外界卻頻頻將2人關係過度解讀，炎亞綸也曾在社群怒嗆：「這種荒謬的邏輯太離譜！」

▲鬼鬼（左）與「閨密」炎亞綸（右）過去曾公開在活動上接吻，如今傳出不合。（圖／翻攝自鬼鬼IG@wuyingjiesgfc）

粉絲反應淡定 直言閨密情日常

消息曝光後，不少網友認為這是兩人「閨密情」的日常，鬧翻又和好的戲碼早已不是第一次，並猜測友誼應能很快恢復。然而也有人擔心，若取關行為真因生日未受邀而起，或許代表雙方仍存在心結，讓這段十多年友情再次添上變數。

