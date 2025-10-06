被笑與碧咸細仔玩姊弟戀 巴西歌手女友終極反擊

【Now Sports】新一屆女子歐洲聯賽冠軍盃周二便展開，今屆賽事亦同男子賽一樣改制，初期改以聯賽階段形式比賽，其中衛冕的阿仙奴，首個比賽日便遇上強敵里昂。隨著男子歐聯賽制上季率先改革，今屆女子歐聯亦相繼效法，18支參賽隊伍，於聯賽階段各隊會進行6場比賽，包括3主場、3作客，積分最多的頭4隊可直接進入淘汰賽8強階段，而第5至12名則進行附加賽，決出另外4支隊伍，進入半準決賽。衛冕的阿仙奴首個比賽日便遇上里昂，兩隊曾經於上屆4強碰頭，並且鬥得難分難解，首回合里昂作客勝2:1，但兵工廠到次回合客場贏4:1，兩回合計反勝5:3，得以晉級決賽鬥巴塞隆拿﹐最後更捧盃。不過，阿仙奴上周六英格蘭女子超級聯賽，作客以2:3不敵曼城，未知備戰歐聯時，士氣會否有所影響。相反，里昂在法國女子聯賽開季4戰全勝，攻入19球，只失3球，狀態極佳，歐聯作客阿仙奴依然有能力全取3分。

now.com 體育 ・ 2 小時前