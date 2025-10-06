中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
被笑與碧咸細仔玩姊弟戀 巴西歌手女友終極反擊
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）妻子Victoria日前於法國《巴黎時裝周》舉行個人品牌時裝騷，除了家人現身支持之外，「3仔」告斯（Cruz）的巴西歌手女友Jackie Apostol亦陪男友出席。
事後Jackie都有於社交網分享她出席時裝騷的照片，而有「口痕友」就留言寸爆29歲的Jackie與20歲的告斯玩姊弟戀：「點解29歲同20歲嘅拍拖。呢個好古怪。我係講緊Jackie同告斯拍拖。」Jackie並沒有介意被質疑，大方留言回應：「因為佢（告斯）友善、搞笑、醒目、關懷、鍥而不捨、成熟、有才華、忠心同幾靚仔。」告斯與Jackie去年5月已開始拍拖，直至同年10月才在社交網公開關係。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
蕭亞軒「家庭成員」欄驚見柯震東 小鮮肉新歡身份曝光
【on.cc東網專訊】台灣天后蕭亞軒向來有「小鮮肉收割機」之稱，感情生活精彩，且每任男友均年輕靚仔。近日有網民發現內地影音網站中，蕭亞軒的簡介被惡搞，其中「家庭成員」一欄中列出其16位前男友及緋聞男友的名字，當中包括王陽明、白梓軒、周湯豪、柯震東等，引發網民熱列東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
婚後幸福肥！泫雅臉變圓潤又被猜懷孕
[NOWnews今日新聞]南韓女星泫雅因火辣身材與性感舞姿，而有「小野馬」的稱號。而一直以來都保持纖細身材的她，婚後開始出現幸福肥。近日與丈夫龍俊亨一起現身仁川國際機場時，似乎又發福許多，不只被拍到雙...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
出眾氣質秒登熱搜！庾澄慶94歲母年輕美照曝
[NOWnews今日新聞]藝人庾澄慶的母親，也就是台灣國寶級京劇名伶之一的張正芬，近期她的年輕美照突然在微博瘋傳，出眾的氣質，與精緻的五官直接驚呆一眾網友，火速登上微博熱搜榜單，還有不少人說庾澄慶母親...今日新聞 娛樂 ・ 19 小時前
晚吹 - 男人亂講嘢 ｜193大爆曾被迫「胸襲」化妝師
節目於首播，以男性遭受性騷擾為主題。三位主持分享不同被性騷擾經歷，193大爆曾經被同事撫摸胸部Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
參加巴黎時裝周 Jennie與舊愛Kai、V同航班
[NOWnews今日新聞]超人氣韓團BLACKPINK成員Jennie，憑藉亮眼外型和時尚魅力成為潮流先鋒。近日她現身仁川國際機場，準備啟程前往巴黎時裝週。沒想到前男友EXO成員Kai，還有緋聞男友B...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
巴黎時裝周、女星比美戰場！Lisa大露深V美胸、Jisoo花苞裙配馬甲最辣學院風，Rosé性感睡衣配黑絲襪反差炸裂
巴黎時裝周女星：Lisa性感胸線大開、現身Louis Vuitton春夏系列Blackpink的Lisa這次現身Louis Vuitton 2026 春夏系列，直接大開時尚火力模式！淡彩針織上衣乍看溫柔，但那個深V開到胸腺根本性感天花板；搭配低飽和紅色迷你短褲與寬版格紋腰封，柔中帶剛、野得好精緻。以色彩...styletc ・ 3 小時前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
張栢芝做完空中飛人終返港 即蒲街市被嗌：靚姐！
【on.cc東網專訊】「顏霸」張栢芝於9月頭擔任完林家謙紅館演唱會嘉賓獻唱代表作《任何天氣》後，即飛抵上海隨大隊前往蒙古拍攝內地旅綜節目《一路繁花2》，之後再趕往北京及重慶分別出席時尚及品牌活動，飛來飛去做「空中飛人」一個月，她終於可以返港休息。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「雞排哥」爆紅 工作量暴增拒絕休息
【on.cc東網專訊】江西省景德鎮市一名男子擺攤賣炸雞扒期間頻繁爆出金句，獲「雞排哥」之稱。面對不少顧客趁十一中秋長假前來，他日前坦言工作量確實增加，也略感疲憊，不過仍將全勤出攤，盡可能調整工作及精神狀態，透過最飽滿熱情歡迎五湖四海朋友來玩。on.cc 東網 ・ 1 天前
女子歐聯改聯賽制 衛冕阿仙奴即碰里昂
【Now Sports】新一屆女子歐洲聯賽冠軍盃周二便展開，今屆賽事亦同男子賽一樣改制，初期改以聯賽階段形式比賽，其中衛冕的阿仙奴，首個比賽日便遇上強敵里昂。隨著男子歐聯賽制上季率先改革，今屆女子歐聯亦相繼效法，18支參賽隊伍，於聯賽階段各隊會進行6場比賽，包括3主場、3作客，積分最多的頭4隊可直接進入淘汰賽8強階段，而第5至12名則進行附加賽，決出另外4支隊伍，進入半準決賽。衛冕的阿仙奴首個比賽日便遇上里昂，兩隊曾經於上屆4強碰頭，並且鬥得難分難解，首回合里昂作客勝2:1，但兵工廠到次回合客場贏4:1，兩回合計反勝5:3，得以晉級決賽鬥巴塞隆拿﹐最後更捧盃。不過，阿仙奴上周六英格蘭女子超級聯賽，作客以2:3不敵曼城，未知備戰歐聯時，士氣會否有所影響。相反，里昂在法國女子聯賽開季4戰全勝，攻入19球，只失3球，狀態極佳，歐聯作客阿仙奴依然有能力全取3分。now.com 體育 ・ 2 小時前
任食黑毛和牛買二送二！和牛燒肉一郎推燒肉放題優惠 人均$299起任食兩小時+5款黑毛和牛/海鮮/小食選擇
中秋節快到，為各位「食肉獸」送上佐敦、荃灣都有分店的和牛燒肉一郎優惠，和牛燒肉放題套餐買二送二！折後人均最平$299即可任食兩小時，當中有黑毛和牛、肉類、海鮮、小食等選擇，絕對可以食得滿足！套餐搭配酒精飲品，任飲任食，食肉獸可以食到夠本！和牛燒肉一郎向來評價不錯，大家想趁抵價試試就快去Klook預訂喇！Yahoo Food ・ 8 小時前
8000萬六合彩中秋金多寶今晚攪珠 中環投注站現人龍
【Now新聞台】六合彩中秋金多寶今晚攪珠，頭獎一注獨中可贏得8千萬元。 在歷年誕生最多頭獎幸運兒的中環士丹利街投注站，中午已經開始出現人龍。若以10元一注獨中，估計頭獎金額有機會高達8千萬元。有市民指，中了頭獎會置業；有市民則表示，如果中頭獎會和家人去旅行。張小姐：「今次因為中秋金多寶而買，希望節日可以帶來好運和家人去旅行。(全部獎金花在旅行？)未有計劃，中獎再算。」黃先生：「都是買樓，現在都是買樓為主，將來可能存錢，或者買股票不斷錢滾錢。」#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
65歲惠英紅「粉紅好氣息」亮相巴黎！擔任LOEWE品牌大使的她，演繹優雅不費力造型
LOEWE 迎來 Jack McCollough 與 Lazaro Hernandez 成為新任創意總監，近日驚喜宣佈女演員惠英紅成為品牌大使，並出席 2026 春夏時裝展！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
泡泡瑪特打擊侵權 在美控189電商賣家
隨着Labubu熱潮席捲全球，IP公司泡泡瑪特（9992.HK）正面臨嚴峻的侵權挑戰。據內地《財經》報道，泡泡瑪特把目標瞄準銷往美國的跨境電商賣家，近日在美國紐約南區地方法院提起訴訟，指控189家在阿里巴巴（9988.HK）和速賣通（AliExpress）等電商平台上開網店的商戶，未經授權銷售假冒Labubu。信報財經新聞 ・ 13 小時前
成龍「嘴對嘴親王力宏」畫面曝光！網友挖出：不是第一次 親密師生情掀熱議
影壇巨星成龍昨日現身王力宏深圳演唱會，兩人在合唱後竟在舞台上嘴對嘴親吻，相差22歲的「忘年之交」再度展現超乎尋常的友情，震撼畫面立即在網路引發熱議。姊妹淘 ・ 2 小時前
北角有酒店更衣室失竊 29歲職員值12萬元手錶不翼而飛
北角有酒店發生盜竊案。今日下午5時許，警方接獲華美達盛景酒店一名29歲歐姓男職員報案指，其一隻放在更衣室、約值12萬元的勞力士手錶不翼而飛，懷疑被人盜去。 警方接報到場，經步初調查後，將案件列作「盜竊」，交由東區警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。am730 ・ 18 小時前
張智霖內地綜藝節目突落淚嚇親在場人士 坦言憶起錯過兒子人生重要時刻
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），18歲嘅魔童已於早前往英國留學，並由袁詠儀暫時放下工作，陪同到當地升學。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
《狂野時速》男星愛犬涉咬死鄰居寵物狗被捕
【on.cc東網專訊】曾參演美國賣座動作片《狂野時速》（Fast & Furious）系列的46歲美國男星Tyrese Gibson上星期被爆涉嫌虐待動物，他飼養的4頭獒犬涉嫌襲擊鄰居一隻寵物狗致死，而Tyrese前日（3日）因此而被捕。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Theresa傅寶誼拍片親身示範「剛動了兩個地方」 網民：其實你已經很美
經常捲入容貌升級疑雲的傅寶誼（Theresa，前名：傅穎）最近於小紅書出po表示「臉上剛動了兩個地方」，吸引不少網民關注及留言。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
胞弟破PSG大門 安巴比笑晒口
【Now Sports】皇家馬德里當家球星安巴比，周日回到法國，除了準備向國家隊報到外，亦有睇法國甲組聯賽，捧其胞弟伊坦安巴比場，結果伊坦替所屬球隊里爾破門，最後逼和巴黎聖日耳門1:1，使PSG客場失分。伊坦安巴比（Ethan Mbappe）今場法甲後備入替，他更在86分鐘遠射破門，令落後的里爾追成1:1，伊坦入波後做出標誌慶祝動作，向觀眾席上的哥哥安巴比致敬，PSG最後失分而回。安巴比曾經效力過巴黎聖日耳門，只是他轉投皇馬時，引起PSG高層不滿，並引發金錢訴訟。安巴比今次回到法國，不是捧舊東家巴黎聖日耳門場，而他更被發現當胞弟伊坦入波後，立即笑晒口慶祝，戥弟弟開心之餘，這位法國隊長就弟弟入波，幫自己吐一口烏氣。now.com 體育 ・ 1 小時前