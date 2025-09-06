被警訊問5小時！白種元食材來源不實爆違法

▲白種元日前因爆出販售標示不清楚的商品，宣布全面暫停演藝活動，時隔多個月，近日他傳出被警方被以違反《食品衛生法》及《食品標示廣告法》訊問5小時，再度引發話題。而白種元擔任評審的《黑白大廚2》，則宣布如期播出。（圖／The Born Korea ）

[NOWnews今日新聞] 南韓知名廚師兼企業家白種元，今年5月因自家品牌捲入產地標示不實、違反《農地法》及衛生爭議，宣布全面暫停演藝活動，而昨（5）日晚間，據韓媒報導，白種元近日以嫌疑人身分，在首爾江南警察署接受了長達5小時的訊問。而白種元擔任評審的節目《黑白大廚2》，則在日前宣布於12月如期播出。

白種元今年初因午餐肉定價爭議引爆話題，接著陸續被媒體揭露品牌存在產地標示不實及農地使用違規等問題，事件延燒後，他於5月正式鞠躬道歉。而昨日，據韓媒《韓聯社》報導指出，他被以違反《食品衛生法》及《食品標示廣告法》，接受了警方約5小時訊問。

▲白種元在5月對多個爭議道歉。（圖／백종원 PAIK JONG WON YouTube）

白種元號稱食材韓國產 卻被發現是越南、中國進口

據悉，白種元的餐飲集團The Born Korea所生產的韓式大醬與辣炒魷魚，皆涉嫌原產地標示不實。其中，韓式大醬在宣傳中強調為「韓國國產商品」，但實際原料卻來自中國的發酵大醬及美國、加拿大、澳洲產的大豆與麵粉；且生產該產品的工廠位於農業振興區，根據法規，此區僅允許加工國產農水產品，如今卻使用進口原料，已涉嫌違法。

除此之外，該公司推出的慶尚北道特色美食蓋粥，主打的是用韓國本地產的海帶及自然產野生蝦子，卻被發現是越南養殖蝦；就連旗下咖啡品牌Paik's Coffee販售的地瓜麵包部分食材，也都是中國進口。

白種元爭議狂爆 《黑白大廚2》決定照常播出

由於白種元爭議頻傳，他主持的《南極的主廚》和《黑白大廚2》雙雙被迫延期，如今終於確定，《黑白大廚2》預計2025年12月播出，而白種元也將回歸，繼續和安成宰一同擔任第2季評審。《黑白大廚2》製作人金學慜也在日前表示，節目關係到100位參賽廚師和近400位工作人員，因此決定按計畫公開播出，至於結果則「交給觀眾判斷」。

