被通緝「赴湯」台北拳館遭淋紅油 「實在耐人尋味」

日前被廉政公署通緝的「赴湯」湯偉雄，在台北的拳館今日（24 日）被淋紅油。湯偉雄表示，他與太太的財政狀況穩健，在台灣沒有與人結怨，今日事件剛巧在廉署公佈通緝令後數日內發生，「實在耐人尋味」。他說，暴力威嚇不會改變他的立場，且會堅定不移守護公義。

監視器電線亦遭破壞

湯偉雄與妻子杜依蘭曾參與 2019 年反修例遊行，後被控告參與暴動，案件上訴至終審法院，獲終極勝訴。二人於 2022 年移居台灣，至今一直有就香港問題發聲。廉署上周四（20 日）表示，獲裁判官簽發手令，通緝湯偉雄，控罪是在選舉期間藉公開活動作出煽惑另一人不投票的非法行為，涉嫌違反《選舉條例》。

44 歲的湯偉雄今日在社交平台表示，下午回到他經營的泰拳拳館時，發現門口被人潑上紅漆，監視器電線亦遭蓄意破壞。他已報警，並強調自己和妻子的財政狀況穩健，欠交罰款也沒有，在台灣也從未與人結怨，更沒有捲入任何金錢糾紛。

他說：「剛被發佈通緝令，今天便遇上這種帶有恐嚇性的非法騷擾手段，實在耐人尋味。」他續說：「不論背後原因為何，使用暴力或破壞行為威嚇他人，都是對社會安全與法治的踐踏，也不會改變我們的立場。面對壓力與威嚇，我和太太依然會 堅定不移地守護公義、持續發聲。」

拳館門口閉路電視的電線遭切斷。 （赴湯 / facebook）