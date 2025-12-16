被遺棄倉狗墮渠獲救 前主人收聯絡竟稱「冇用架啦」 急尋暫托領養

【動物專訊】約14歲狗狗黑妹大半生幫人守倉，到倉主離開香港，她被遺下來。早前黑妹不小心跌落坑渠，由愛協救起，並聯絡到平時餵她的姨姨羅小姐，但前倉主卻對羅小姐說：「我們不要，她已經20歲，沒用的啦，交給動物委員會（愛協），妳不要搞她。」現時羅小姐已從愛協接回黑妹，現急尋暫托或領養家庭，希望黑妹在晚年可以得到真正的愛。

義工安采妮表示最近收到羅小姐求助，她稱羅小姐已經餵了黑妹10多年，倉主離開了香港，黑妹成為了社區狗。日前羅小姐收到愛協電話，指黑妹跌落坑渠受傷，因為姨姨曾幫黑妹絕育，晶片登記了她的資料。

羅小姐其後聯絡前倉主，但對方卻叫她放棄救黑妹，聲稱黑妹已20歲，「冇用架啦」。羅小姐唯有自己將黑妹接走，暫時交給朋友暫時安置，但只能安置一星期，因此急需為黑妹尋找暫托或領養家庭。

如有意暫托或領養黑妹，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與羅小姐聯絡。

黑妹被前倉主遺棄，流浪時跌落水渠，獲餵狗姨姨接回。

黑妹（中）大半生沒有得到主人的愛，現在急尋領養。

