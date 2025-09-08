【動物專訊】不少被遺棄的倉狗下場都十分慘，10歲唐狗黑妹便是經歷被遺棄，過著找垃圾充饑維生的苦日子，日前她更慘被車撞傷，雖然沒有生命危險，但右盤骨脫骨骹，左後腳骨裂，更讓義工頭痛的是，黑妹長期營養不良和在郊外生活，令她變得十分體弱，有心絲蟲感染，紅白血球指數低，胃部出現嚴重發炎和積水等，令到醫療路更加漫長和困難，義工Connie坦言，現在幫黑妹醫療就像要逐個炸彈拆除一般，「基本上先要胃積水情況有改善，才能再一個一個拆炸彈。」

事緣黑妹和另一隻狗長毛一直在坪輋生活，有指他們是被貨倉用完即棄的看門口狗狗，在垃圾堆覓食，長期捱餓已是他們的日常，幸好有餵狗人每晚給他們食物，總算不會餓死街頭。但在倉地生活還面對汽車這另一個危險，餵狗人在9月5日晚上發現黑妹沒有現身，翌日查問下才得知原來當日早上黑妹慘被車撞傷，有工人目睹肇事車輛不顧而去，黑妹當時受傷躺在地上，無力撐起身，有路人聯絡了愛護動物協會將黑妹接走。

餵狗人其後聯絡愛協，得知黑妹傷勢嚴重，盤骨脫骹、左腳骨裂、十字韌帶撕裂，膝蓋皮肉爆裂，而黑妹在愛協中心不肯進食，因此在義工Connie的協助下，將黑妹轉到其他獸醫診所留醫。

Connie表示，照過X光後，發現黑妹盤骨右骹移位，可能需要做10多萬元的換骹手術，另左後腳骨裂、十字韌帶撕裂，另黑妹有嚴重心絲蟲，胃內發炎及有積水，紅白血球扁低，腸移動較慢，即晚要插胃喉排放胃內積水。

她指，現時未能馬上進行任何手術，因為黑妹的心絲蟲問題可能令其麻醉後無法醒來，另狗狗因長期營養不良，骨質密度很鬆很脆，令截肢也不是可行方案。

現時唯一可先做的，是讓其胃積水和發炎減少，Connie說：「所有醫療方案，基本上先要胃積水情況有改善，才能再一個一個拆炸彈。」她形容，黑妹十分乖，洗傷口都很合作，只希望狗狗能夠挺過這次難關。

黑妹被撞到的位置是小路，沒有閉路電視，希望有目擊者可以幫助黑妹討回公道。祝福黑妹能夠順利獲得醫治，盡快康復。

有關黑妹的最新情況，可到義工Helena的Facebook了解（ https://www.facebook.com/helena.chung.7 ）。

黑妹（左）與長毛（右）都是坪輋被遺棄倉狗。

黑妹日前慘被車撞傷。

黑妹左後腳骨裂，盤骨脫骹，情況十分嚴重。

黑妹長期營養不良，身體虛弱多病，暫未能進行手術。

義工形容為黑妹治療就如要拆一個個炸彈。

祝福黑妹能盡快康復。

The post 被遺棄倉狗慘遭車撞傷 脫骹骨裂兼體弱令醫療路艱難 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.