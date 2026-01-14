被遺棄病貓失去光明 祈盼獲得溫暖

【動物專訊】黑心繁殖商的惡行罄竹難書，每年都有大量動物慘受其害，浪浪之家去年10月底接手兩隻被繁殖者遺棄的名種幼貓「信一」和「信二」，兩隻貓貓均眼球嚴重發炎，其中信二兩隻眼頭均保不住，信一則右眼要摘除。信二日前已完成眼球摘除手術，雖然失去了光明，但有機會獲得人類的愛，而信一也在暫托家庭中努力增磅，之後也會進行摘除右眼球手術。

兩隻幼貓於去年10月被人以貓袋遺棄在戶外，被熱心市民發現並聯絡浪浪之家接手馬上送院就醫，兩隻貓貓不但眼睛嚴重發炎，還有低溫、白血球超標、極瘦弱、嚴重貧血等，情況極嚴重。獸醫判斷信二兩隻眼及信一的右眼均已保不住，但因為太年幼及太虛弱，所以先交暫托家庭悉心照顧和養好身體，才能進行摘除眼球手術，義工為兩小貓改名為信一和信二。

身體狀況相對較好的信二，早前體重達標，並順利完成摘除眼球手術，雖然失去了光明，但他獲得人們的關顧和愛護，獲得重生的機會，而信二亦對人十分信任，性格樂天活潑，也讓義工感到欣慰。至於體質較差的信一，現時仍在努力增磅，待身體變得更強壯穩定，便可以進行手術。

April坦言，兩小貓經歷眼球嚴重發炎流膿，以至跌出來，當中有多少折磨和痛苦，卻在最無助恐懼的時候，被人當垃圾般丟棄，批評繁殖者如此壓榨動物謀利，還漠視其痛苦的，是惡魔般的行徑，呼籲市民不要購買動物助長這種暴行。

祝福信二和信一均盡快回復健康身體，可以獲得幸福家庭。

兩小貓早前被人遺棄，眼睛均嚴重發炎保不住。

可憐的信一。

可憐的信二。

信二早前完成眼球摘除手術。

