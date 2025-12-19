被鄭健樂Rocky高調認愛 崔碧珈將下年6月電影節收益 捐予大埔災民

上月大埔宏福苑火災，崔碧珈公司發出聲明，表示會將2026年6月15日至18日在摩納哥舉行的「第一屆高影國際微電影節」，所有收益將全數捐贈給慈善團體。

崔碧珈將下年6月電影節收益 捐予大埔災民

近日崔碧珈頻上新聞，全因58歲香港先生鄭健樂（Rocky）日前在社交平台高調認愛崔碧珈（Anita），其後崔碧珈否認戀情，聲稱跟Rocky只是好朋友。但崔碧珈亦有關心大埔災情，其創立的公司發聲明指將會作出捐款：

「藝人崔碧珈小姐（Anita）在香港創立高影娛樂八年，雖然近年她將大部分時間投入於法國發展娛樂事業，但公司的所有成員一直心繫香港，因為這裡才是我們真正的家。為了支持受災社區，高影娛樂旗下的「第一屆高影國際微電影節」，已定於2026年6月15日至18日在摩納哥舉行，而所有收益將全數捐贈給慈善團體，希望能為香港出一份力，為香港社會貢獻。」