宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
被鄭健樂Rocky高調認愛 崔碧珈將下年6月電影節收益 捐予大埔災民
上月大埔宏福苑火災，崔碧珈公司發出聲明，表示會將2026年6月15日至18日在摩納哥舉行的「第一屆高影國際微電影節」，所有收益將全數捐贈給慈善團體。
近日崔碧珈頻上新聞，全因58歲香港先生鄭健樂（Rocky）日前在社交平台高調認愛崔碧珈（Anita），其後崔碧珈否認戀情，聲稱跟Rocky只是好朋友。但崔碧珈亦有關心大埔災情，其創立的公司發聲明指將會作出捐款：
「藝人崔碧珈小姐（Anita）在香港創立高影娛樂八年，雖然近年她將大部分時間投入於法國發展娛樂事業，但公司的所有成員一直心繫香港，因為這裡才是我們真正的家。為了支持受災社區，高影娛樂旗下的「第一屆高影國際微電影節」，已定於2026年6月15日至18日在摩納哥舉行，而所有收益將全數捐贈給慈善團體，希望能為香港出一份力，為香港社會貢獻。」
其他人也在看
宏福苑災民續住應急住所須交租｜中國據指研製出 EUV 光刻原型機｜《戀愛自由式》舊照瘋傳惹網民爆笑留言｜12 月 19 日・Yahoo 早報
大埔宏福苑上月 26 日發生五級火，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」總額達到 38 億元。政務司副司長卓永興周四（18日）公布兩項支援措施，包括向受影響業主發放每年 15 萬元、為期兩年的租金補助，以及一筆過的 5 萬元搬遷補助；另外向受影響租戶發放一筆過的 5 萬元搬遷補助。如果業主及租戶繼續住在酒店、青年宿舍，就要向營運機構繳交租金。已入住過渡屋的租戶，可獲租金豁免至明年 5 月 31 日，之後就要交租。政府稱，今次是「最後一個以租戶為對象的現金援助」，指基金未來用於長期支援宏福苑業主的長期需要。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Taylor Swift「良心老闆」大派15億港元花紅予幕後功臣，舞者人均獲585萬夠做首期
Taylor Swift以驚人大手筆結束《The Eras Tour》，總計派發約15億港元花紅感謝幕後英雄。全體工作人員人人有份，舞蹈員平均獲得585萬港元，卡車司機約78萬港元，音樂家、餐飲團隊、樂器技師及商品後勤人員均獲豐厚回饋，在娛樂圈極為罕見。Yahoo Style HK ・ 1 天前
安心亞傳秘戀羅志祥 遭寸40歲仲賣大包
【on.cc東網專訊】台灣藝人安心亞，19日出席「臺北最High新年城-2026跨年晚會」全卡司公開宣傳記者會，時隔8年再次在台北演出的她，更興奮透露這次特別改編音樂和舞蹈：「這次風格比較搖滾，會一路High到底，表演會精彩到讓大家沒時間眨眼，我的服裝也會很閃耀東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
美中角力新變數！特朗普對馬杜洛出重手 恐為中國對台行動鋪路
《路透社》周四 (18 日) 報導，美國總統特朗普下令對委內瑞拉實施部分封鎖，被視為美方對馬杜洛政府施壓的重大升級，但分析人士警告，此舉可能反而削弱華府在另一核心戰略目標上的立場，也就是遏制中國以海上封鎖方式對台灣施壓。鉅亨網 ・ 1 天前
龍蝦、烤鴨、蠔餐突發36折！羲和雅苑90分鐘放題 人均$98起歎70萬銷量烤鴨、獨創「三盤肉+八寶盒吃法」配粵式點心放題
主打精緻京菜的羲和雅苑，於東涌、尖沙咀兩間分店同步推出超值放題優惠！店內鎮店之寶為年銷70萬套的招牌片皮鴨，其獨創「三盤肉+八寶盒」吃法極具特色，堪稱必試之選。首推烤鴨龍蝦蠔放題，低至36折，人均$268起，任食包括薑蔥炒蠔、酥炸蠔、砵酒焗蠔三款蠔料理，另送金湯燴海皇或松露海皇羹；另一款粵式點心放題，低至4折，人均$98起，包括蟹籽燒賣、晶瑩蝦餃等經典點心，食客可無限續添招牌片皮鴨。無論親子聚餐或知己小聚，這場高性價比的美饌盛宴均屬不容錯過之選。Yahoo Food ・ 19 小時前
莊思敏遇「入票黨」詐騙險被騙過百萬 機警發現轉賬截圖有異：唔好驚同心急
現年45歲嘅莊思敏（Jacquelin）喺2022年與與台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸離婚，結束兩年多婚姻；去到今年10月無預警再婚，與圈外男友黃耀彬喺峇里島舉行婚禮，但之後透露二人並冇註冊。前日（17日），莊思敏喺IG上載一段影片，同網民分享遭遇「入票黨」詐騙嘅經歷，險被騙過百萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜大埔民政專員在路祭衣着惹爭議 為此致歉
大埔宏福苑五級火造成至少161人死亡，包括殉職消防員何偉豪，消防處昨日為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，並到宏福苑災場進行路祭。不過，大埔民政專員陳巧敏昨日身穿黑白色連衣裙，被市民批評花樣太高調，她就此致歉。am730 ・ 14 小時前
李澤鉅客串報佳音 祝福大埔災民
由長江集團與其他公司的基督徒組成「長江活水」頌唱團，今年連續第12年舉辦聖誕報佳音活動。信報財經新聞 ・ 2 天前
《新聞女王2》袁富華首拍TVB劇過足戲癮有望演續集 大讚阿佘Bosco：冇返咁上下功力做唔到
TVB台慶劇《新聞女王2》喺日前（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，而飾演「終極Big Boss」東南亞神秘富商Richard Wu嘅袁富華亦有出席，期間接受傳媒訪問，承認獲監製斟演《新聞女王》電影版或續集。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳豪唔做咖啡店老闆 竟然想轉撈洗碗
【on.cc東網專訊】無綫多位藝人接受訪問大談若不做演員會做甚麼工作，近年開始做寵物美容的馬貫東一如所料表示會做寵物美容師，因為鍾意小動物，羅子溢就謂想開健身中心，他解釋：「我想試做老闆，同埋希望大家都畀我訓練到好大隻。」至於陳豪就最出乎意料，不少網民估他會做咖東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
失常男釘槍殺鄰居 再審立即執行死刑
【on.cc東網專訊】廣西自治區來賓市男子何某乖2023年使用改裝射釘槍槍殺一對鄰居夫婦，事後被來賓市中級人民法院裁定故意殺人罪及非法製造槍枝罪等罪成，被判死刑，緩期兩年執行。來賓市人民檢察院其後提出刑事抗訴，廣西高級人民法院周三（17日）改判立即執行死刑。on.cc 東網 ・ 1 天前
積金易暫停電子身份驗證功能 5男涉偽造身分證盜約180萬強積金 方保僑倡轉用「智方便」認證｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方在周三（17 日）拘捕5名男子，涉盜取資料並偽造身分證，冒認他人身分在積金易平台開立戶口，盜取約180萬元。警方今（19 日）表示，調查發現案件涉今年3月至11月期間共12名受害人，其中3人有金錢損失，6人資料被用作開戶但沒有被盜取資金，另外3人資料曾嘗試被用作開戶但不成功。Yahoo新聞 ・ 1 天前
張文預謀隨機犯案共4死11傷 賴總統指示徹查
（法新社台北20日電） 27歲張文犯下重大治安事件，警政署署長張榮興今天表示，張文是隨機具計畫性的襲擊民眾，初步清查無共犯。張文昨天晚間在台北捷運台北車站、捷運中山站周邊投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊民眾，造成至少4死、11人輕重傷，分送台大醫院、台北市聯合醫院中興院區等多家醫院救治。法新社 ・ 10 小時前
西環萬怡酒店「啟新・臻味」自助餐買一送一！人均$196起食法式龍蝦湯／香辣肉碎燒蠔／香草燒春雞
即將踏入 2026 新一年，緊接聖誕除夕有抵食推介！位於西環的香港萬怡酒店 MoMo Café 推出全新主題「啟新・臻味」自助餐，KKday預定更有超震撼優惠，自助午餐低至 6 折、自助晚餐買一送一，人均只需 $196 起即可擦餐飽！豐富菜式包括法式龍蝦湯、香辣肉碎燒蠔、燒腩卷及香草燒春雞等，晚餐更可無限暢飲生啤，誠意十足！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 19 小時前
觀塘和樂邨48歲女子倒臥露台 女兒報警惜太遲
觀塘發生墮樓案。 今日（19日）清晨6時20分，一名女子懷疑其母親於觀塘和樂邨恒安樓一單位內暈倒，於是報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，發現48歲姓董女子倒臥於露台，已經陷入昏迷，由救護車送往基督教聯合醫院搶救，可惜最終不治。警方正在調查事件。據了解，事主生前患有身體疾病。am730 ・ 1 天前
Britney Spears被追討欠稅468萬 指政府計錯數
【on.cc東網專訊】美國天后Britney Spears早前被美國國稅局寄出欠稅通知，指她於2021年度欠稅超過60萬美元（約468萬港元），不過她入稟反駁指控國稅局計錯數，而她根本沒有欠稅！Britney指國稅局錯誤計多其父親Jamie成立的公司Shiloh東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
陳曉華專注工作 不舒服的事不要做
【on.cc東網專訊】藝人陳曉華在剛播完出的無綫台慶劇《新聞女王2》中扮演唐芷瑤，角色無是生非，相當乞人憎。雖然角色並不討好，但卻令觀眾留下印象，劇集完滿結束，她在社交網總結，分享今次演繹角色的領悟。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
台灣隨機斬人案 網上片段女人以廣東話大喊「過嚟啊！快啊！」促途人躲避
台灣昨日發生隨機斬人事件，行兇的是涉逃避兵役而被通緝的27歲男子張文，他昨日在台北車站投擲煙霧彈及於中山站附近隨機斬人，造成至少4死9傷。其中一段網上片段看到幾名店員在店內躲避，店外傳來廣東話，有女人大叫「過嚟啊！快啊！」，提醒途人躲避。 有網民在社交平台Threads發文，指「第一次上個班離死亡這麼近，吃飯吃到am730 ・ 12 小時前
據悉伊利沙伯醫院走犯 疑犯赤腳逃往加士居道方向
【Now新聞台】據了解，一名涉嫌搶劫及偷竊的疑犯在伊利沙伯醫院留醫期間逃脫，警方現正追緝。 有閉路電視拍攝到，35歲的男疑犯早上從醫院S座赤腳逃往加士居道方向，當時他身穿白色上衣，下身是病人服裝，而醫院C座一樓大堂留下一輛疑犯坐過的輪椅，上面有衣物及拖鞋。警方封鎖調查，在醫院附近一帶搜索。據了解，涉事疑犯懷疑跟近月10宗連環搶劫及盜竊案有關，周三被警方拘捕，他之後報稱不適，送往醫院治理，上午做X光檢查期間逃脫。案件交由警方重案組跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜周一鳴：死亡人數增至 161 人 在一具遺體發現另一人 DNA 證實為夫婦｜Yahoo
警務處處長周一鳴今日（20日）公布，宏福苑火災死亡人數增至 161 人。警方經科學鑑證，在早前發現的 160 具遺體的其中一具發現多一人的 DNA，證實是一對夫婦。Yahoo新聞 ・ 15 小時前