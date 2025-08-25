被酸靠Junior才買房 林萱瑜氣炸曬婚前財力

▲林萱瑜（如圖）跟Junior結婚後購入了一間中古屋，她也時常分享新家裝潢進度，沒想到被酸民攻擊靠老公才能買房，讓她怒嗆：「我婚前就有房也要告訴你嗎？」（圖／Kiki-林萱瑜 臉書）

[NOWnews今日新聞] 女星林萱瑜去年跟Junior（韓宜邦）踏入婚姻，婚後兩人一起買了一間中古屋。作為未來愛的小窩，目前正在重新裝潢中，因此她也時常透過社群分享新家的裝潢狀況，沒想到卻引來酸民攻擊她是靠老公才能買房，讓她氣得說：「難道我在結婚之前就有一間房也要告訴你嗎？我很努力在賺錢的！」

林萱瑜透露新家裝潢進度 被酸靠男人買房

林萱瑜在臉書貼出新家正在裝潢的照片，開心寫下：「最近的興趣就是有空就來新家看一看，然後就會更努力工作？新家裝潢進度50%。」沒想到卻有酸民出面留言說：「別炫富了，還不是靠另一半才買得起。」質疑林萱瑜是靠老公Junior才能夠買房子。

沒想到話一出可是澈底惹怒了林萱瑜，直接開罵：「是不是覺得自己很沒存在感，難道我有另一半之前就有房這件事也要告訴你嗎？」林萱瑜認為自己多年來的努力卻被一句話給貶低，這氣實在很難消，直言現在有許多女生不靠另一半也能買得起房子，「不爽你貶低我的能力，我很努力在賺錢的！」

▲林萱瑜曬新家裝潢進度，卻引來酸言酸語。（圖／Kiki-林萱瑜 臉書）

老公出面安撫 林萱瑜一直被酸民針對

對此老公Junior也安慰林萱瑜，「老婆不要理他了。無間道中有句台詞：『你見過有人進殯儀館跟屍體握手的嗎？』別那麼認真應對。」過去Junior就透露林萱瑜被酸民針對，對方不斷換帳號針對她，不過在林萱瑜反擊後，類似帳號已經被檢舉消失，她表示自己沒有要公審對方的意思，只是不甘努力被抹黑，現在的林萱瑜正在學著無視惡意，不去在意那些惡意留言。

