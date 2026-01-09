裁判文書隱藏法官姓名 最高院批不當下令整改

【on.cc東網專訊】中國裁判文書網近日公布的文書中，部分文書的法官姓名被隱藏，案號被模糊處理。最高人民法院審判管理辦公室負責人受訪時稱，按照有關要求，在案件中依法履職的法官、法官助理、書記員的姓名，在上網文書中不作隱名處理。

該負責人表示，人民法院堅持裁判文書、庭審活動、審判流程等司法資訊公開，對上網文書中的當事人姓名、法人和其他組織名稱，則作隱名處理。此外，案號作為區分案件類型、次序的重要標識，在上網文書中也予以保留。該負責人稱，因部分操作人員不熟悉文書隱名要求，錯誤將法官姓名和案號也都隱藏，顯屬不當。最高法已關注到上述問題，目前已安排相關法院整改。

有內媒評論稱，社會公眾對裁判文書網的關注，本質上是在關心司法是否足夠公正公開。作為促進司法公開透明的一項重要舉措，裁判文書公開並非可供法院選擇的權利，而是應當完成的義務。一份完整的判決書不僅有法院的裁判觀點，還含有控辯雙方舉證質證、各方如何圍繞爭議焦點進行辯論等內容。只有公開裁判文書，其他法律從業者、社會公眾才能知曉判決結果是如何產生的，對於監督判決是否公正具有重要意義。

