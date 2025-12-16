裕利醫藥擴大與靈北製藥合作 推動神經精神健康方案亞洲市場商業化

新加坡 - Media OutReach Newswire - 2025 年 12 月 16 日 - 亞洲領先的醫療解決方案企業裕利醫藥今日宣佈，進一步擴大與專注腦部健康的生物製藥公司 H. Lundbeck A/S (靈北製藥) 的合作關係。



根據最新協議，裕利醫藥將擔任代理合作夥伴，負責在印尼、馬來西亞、菲律賓及新加坡推動靈北製藥旗下產品的商業化，包括 Lexapro®、Brintellix® 及 Cipralex® 等知名品牌。是次合作屬雙方現有分銷協議的延伸，裕利醫藥早已在上述四個市場負責相關產品的分銷。此外，裕利醫藥亦將在台灣與靈北製藥展開合作。



在擴展的合作夥伴關係下，裕利醫藥將為靈北製藥旗下產品提供端對端的商業化及醫療服務支援，包括市場行銷與商業執行、市場準入、分銷與供應鏈管理、醫療資訊服務、法規及品質支援，以及藥物警戒服務等。



是次合作基於裕利醫藥於區內持續穩定且優質的藥品供應能力。憑藉其廣泛的地區網絡及對本地市場的深入認知，裕利醫藥將支持靈北製藥，持續為有需要的患者提供強大後盾。





裕利醫藥行政總裁 John Graham 表示：「我們非常重視多年來與靈北製藥的長期合作關係，並矢志提升亞洲神經精神健康治療方案的可及性。憑藉我們強大的區域網絡、專業團隊，以及對各地法規的深入理解，將成為確保亞洲區內的患者持續獲得適切治療的關鍵支柱。我們期望進一步拓展靈北製藥解決方案的可及性，惠及最需要的患者。」





關於裕利醫藥

裕利醫藥集團是亞洲領先的醫療解決方案企業，致力在各地社區普及醫療服務。我們提供世界級配送、商業化及臨床試驗服務等多元化服務，並以創新精神為核心，積極回應區域快速演變的醫療需求。自百年前創立以來，公司至今已覆蓋跨18個市場、擁有逾12,000名員工和營收數十億美元。我們的團隊為200,000多家醫療機構提供服務，與超過450家客戶合作，其中包括全球前二十大製藥公司。



關於 H. Lundbeck A/S (靈北製藥)

靈北製藥是一家專注於腦部健康的生物製藥公司。憑藉超過 70 年的深厚神經科學經驗，致力改善神經系統及精神疾病患者的生活。



腦部疾病影響全球大量人口造成，對社會的影響不容忽視。隨着科學界對腦部生物學的理解不斷提升，靈北製藥承諾持續推動腦健康發展，積極探索創新治療方案。



秉持創新為本的精神，靈北製藥持續透過研發項目應對最複雜的神經疾病問題。我們致力研製具變革性的藥物，為現時缺治療選項的患者帶來新希望，並將我們在精神病學的深厚基礎，延伸至神經專科及罕見神經疾病領域。



靈北製藥矢志消除對精神疾病的污名化，並積極推動醫療平等，致力為患者、其家人以至整個社會帶來正面影響，力求為股東實現長遠回報。



靈北製藥在全球超過 50 個國家擁有約 5,700 名員工，產品已銷往逾 80 個國家。如欲了解更多資訊，歡迎瀏覽

