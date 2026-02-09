裕利醫藥收購拜耳旗下Zam-Buk®及Vapex®品牌 強化健康消費品業務佈局

新加坡 - Media OutReach Newswire - 2026年2月9日 - 亞洲領先的醫療健康解決方案公司裕利醫藥 （Zuellig Pharma）今日宣布，已成功收購 Bayer Consumer Care AG 旗下兩大健康消費品牌Zam-Buk®與Vapex®在泰國、新加坡、印尼、馬來西亞及汶萊的全部權利、所有權及相關權益。



Zam-Buk®為一款用於紓緩疼痛、痕癢及蚊蟲叮咬不適的藥膏。自 1902年推出市場以來，憑藉其源遠流長的品牌歷史，Zam-Buk® 已成為家傳戶曉、深受信賴的家用常備產品。Vapex®則為一款用於紓緩鼻塞的鼻用吸入劑，自 1917年推出以來，已建立具影響力的品牌認知，其中在泰國的知名度顯著。



是次收購將進一步鞏固裕利醫藥在亞洲的業務策略重點，持續強化並擴展其於健康消費品領域的業務版圖。此舉亦為公司繼菲律賓Propan品牌後的另一項健康消費品收購，進一步增強其於東南亞建立值得信賴個人護理產品商業化平台的策略佈局。



裕利醫藥行政總裁John Graham表示：「是次收購標誌著我們拓展健康消費品業務的另一重要里程碑。Zam-Buk®與Vapex®均為歷史悠久、深受消費者信賴的品牌。透過結合這些品牌的傳統優勢，以及裕利醫藥於東南亞的商業化能力與本地市場專業知識，我們將致力提升區內主要零售渠道的分銷覆蓋率與可及性。我們期望這些品牌能持續保持良好口碑、易於取得，為消費者提供更便捷的健康選擇。」



Hashtag: #ZuelligPharma #ConsumerHealthcare #ConsumerHealth #Healthcare #Pharmaceuticals #Zambuk #Vapex #Bayer







廣告 廣告

https://www.linkedin.com/company/zuellig-pharma

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於裕利醫藥（Zuellig Pharma）

裕利醫藥集團是亞洲領先的醫療解決方案企業，致力在各地社區普及醫療服務。我們提供世界級配送、商業化及臨床試驗服務等多元化服務，並以創新精神為核心，積極回應區域快速演變的醫療需求。自百年前創立以來，公司至今已覆蓋18個市場、擁有逾12,000名員工和營收數十億美元。我們的團隊為200,000多家醫療機構提供服務，與超過450家客戶合作，其中包括全球前二十大製藥公司。



新聞稿由客戶提供

