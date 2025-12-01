裕利醫藥於南韓揭幕全新臨床試驗服務創新中心 支援本地及國際臨床研究發展

新設施將成為南韓最先進的自動化臨床物流與採購樞紐，進一步鞏固該國在臨床研究創新領域的領先地位

南韓京畿道 - Media OutReach Newswire - 2025 年 12 月 1 日 - 亞洲領先的醫療解決方案企業，裕利醫藥 (Zuellig Pharma) 今日正式宣佈，其位於南韓的全新頂尖臨床試驗服務(Clinical Trial Support, CTS) 創新中心正式揭幕。



新設施彰顯裕利醫藥持續推動醫療保健發展的決心，並進一步鞏固其作為亞洲值得信賴的區域合作夥伴地位，致力為患者、業界夥伴及社區創造實質成果。



新中心坐落於京畿道京釜高速公路附近，佔地3,800平方米，透過自動化、數位化及嚴格遵循優良作業規範 (Good Practice, GxP)，重新定義臨床物流的標準。該設施旨在提升涵蓋多元治療領域的營運效率、擴展性及可靠性。



裕利醫藥行政總裁 John Graham 表示：「作為一間綜合醫療保健解決方案公司，這一里程碑標誌著裕利醫藥在應對快速演變的臨床試驗環境中，仍能保持敏捷反應能力。同時反映我們透過創新及永續基礎設施，持續推動醫療保健發展，讓更多病人獲得治療機會，並為合作夥伴與社區帶來深遠、正面的影響。」



新設施配備多項先進技術，為臨床試驗物流樹立更高標準。其全自動的訂單處理系統，能大幅提升臨床試驗用品的配送效率、準確性及可靠性。而靈活且具擴充性的系統設計則確保營運流暢無間，配合嚴密網絡安全機制，能有效保護敏感的臨床試驗資料。



此外，中心的溫度區域支援溫控儲存配置，使裕利醫藥能在嚴格的常溫、冷藏、冷凍、深度冷凍、超低溫及回收儲存條件下，精準管理數以千計的臨床試驗品項。這有助確保溫度敏感的產品在整個供應鏈中都能以最高精度進行處理。



中心另設有設計精密、專業的再包裝系統，能因應常溫、冷藏、冷凍及琥珀光等環境規格，打造符合嚴格臨床與監管標準的受控環境，確保產品在整個臨床試驗生命週期中均保持高度完整性。同時，設施整合式的端對端監控與追蹤系統提供完整保管鏈紀錄，實現全程可追溯性，並嚴格遵守 GxP 準則，強化每個階段的品質與合規性。



裕利醫藥臨床試驗服務業務部高級副總裁 Giuseppe Leo 補充表示：「截至 2025 年，南韓已躋身全球十大臨床試驗市場之一，並擁有全球第三大研發管線。裕利醫藥的全新設施正是為回應日益增長的需求而建，重新定義臨床試驗產品的儲存、管理及配送方式。我們將本著精準的理念，致力實現關鍵療法的可靠配送，從而提升全球患者的治療可及性與治療成效。」



在過去一年間，該中心與超過100位客戶攜手合作，累計支援超過3,000項臨床研究項目，每年處理約13,000宗出貨任務，涵蓋化學製品、生物製劑、醫療器材以及細胞與基因療法等領域。該中心卓越的營運記錄，亦吸引包括14家全球前二十大製藥公司，以及8家全球前十大臨床試驗委託研究機構建立合作關係，充分印證其作為全球臨床試驗領域中值得信賴的合作夥伴。



關於裕利醫藥

裕利醫藥集團是亞洲領先的醫療解決方案企業，致力在各地社區普及醫療服務。我們提供世界級配送、商業化及臨床試驗服務等多元化服務，並以創新精神為核心，積極回應區域快速演變的醫療需求。自百年前創立以來，公司至今已覆蓋跨18個市場、擁有逾12,000名員工和營收數十億美元。我們的團隊為200,000萬多家醫療機構提供服務，與超過450家客戶合作，其中包括全球前二十大製藥公司。



