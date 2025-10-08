裕美日前與男友林作和他的媽媽在深圳慶祝中秋佳節，裕美在當地進食街邊小食後身體不適。

裕美日前與男友林作和他的媽媽在深圳慶祝中秋佳節，林作昨日（7日）在社交網透露裕美在當地進食街邊小食後身體不適，所以緊急返港入醫院檢查發病原因，林作指裕美可能是腸胃炎或是食物中毒，並強調自己並沒有出現身體不適的情況，更一度自嘲：「我本身食慣粗嘢！」

林作指裕美去醫院打完針後就好轉了。

裕美打完針後病況好轉

林作返港後隨即在社交網透露裕美的最新病況，指裕美去醫院打完針後就好轉了，並上載她卧床照兼發文表示：「去急診打完兩針收工！飲得杯落！醫生不擔心！醫生最好奇的是為什麼我完全沒事，叫我明天和他聯絡，做他研究的對象，因為體質實在太強！ 」網民留言祝福裕美身體盡快康復，兼且大讚林作相當關心女友，是一位體貼的男友。

廣告 廣告

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/娛樂/裕美中秋節深圳食街邊小食身體突不適-緊急返港入院檢查/606603?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral