裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相

香港虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案件有最新進展，警方於昨日（11月5日）及較早前先後對16名人士提出檢控，當中包括知名網紅林作。林作女友和田裕美今早現身東區法院，但她似乎對於拍下的照片非常不滿，她在IG上表示：「你哋WhatsApp話一早就係度等，希望我停底俾你影幾張相，見你哋都辛苦了，我配合。你他媽的揀張這麼醜的相，你哋下次msg我有任何要求，我不再配合，係咁先。」

裕美接林作 不滿被拍下醜態：你他媽的揀張這麼醜的相

裕美接林作 不滿被拍下醜態：你他媽的揀張這麼醜的相

裕美之後再拍短片以表不滿，直言「冇咁快原諒你哋」：「我又冇食嘢又冇瞓覺，你他媽的，啲記者影到我咁醜樣，我陣間就去影返佢轉頭。」

廣告 廣告

裕美接林作 不滿被拍下醜態：你他媽的揀張這麼醜的相

但表示配合拍照後，對出來效果卻非常不滿：「你影完之後，出嚟嗰個樣衰到呢！我冇咁快原諒你哋，所以陣間又見到你哋時，我係唔會再畀你哋影。」