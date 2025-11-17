全運會預告｜單車李思穎、何詩蓓分途再爭金
裕美跟網紅整「腳皮奶」益林作？發文鬧人過橋抽板 同五索疑似關係生變
林作因為JPEX案正式被起訴，上周提堂後獲准以30萬元保釋。作為女友嘅裕美當然奔波不停，但仍然keep住喺社交平台出post，其中一個post仲話要用腳皮整「腳皮奶」俾林作享用。相中嗰杯「傑作」啲腳皮望落好似椰果咁，唔知林作有冇中招……
原來呢款「美食」係效法另一位網紅Melo嘅短片，不過Melo更高招，用腳皮整米紙卷！當然一切都係廣告宣傳，好在Melo老公眼利見到「米紙」上面有指模，先至避過一劫。
講返裕美，早前佢發story表示「最近發生好多事就係呢啲時間，見到好多新既人同鬼，搞好多小動作。（BTW有料就唔洗搞小動作）你曾幫過佢仲過橋抽板，光環就自己攞既人真多，人生雖遇多次但每次都感到對人既失望，以前我唔會出聲，依家我必唔同你客氣，放馬過嚟！人不犯我 我不犯人，去到咁上下我必全盤托出，收你檔。後果自負」。究竟講緊邊個？btw早排同裕美關係好好嘅五索（鍾睿心），好似近期冇咩點搵裕美一齊拍片，反而有同另一位KOL灰佬合作，點解嘅呢？
