裘德洛化身蒲亭 「克里姆林宮的魔術師」威尼斯影展首映

（法新社威尼斯31日電） 英國男星裘德洛今天表示，為了在新片「克里姆林宮的魔術師」中飾演俄羅斯總統蒲亭，他近乎執著地觀察蒲亭。這部作品在威尼斯影展（Venice Film Festival）首映。

52歲的裘德洛（Jude Law）在這部由法國導演奧利佛阿薩亞斯（Olivier Assayas）執導的新作中化身蒲亭（Vladimir Putin），演繹他的政壇發跡史。除了打造與蒲亭神似外貌，裘德洛還模仿他皺眉與獨特的走路姿態。

裘德洛告訴記者說：「有太多影像可以看，而當我開始鑽進這個洞，就變得有點沉迷。你會一直想找更多、更新的資料。」

裘德洛說，詮釋蒲亭的挑戰在於他一貫「面無表情」。他說：「對我來說，困難的部分在於，當蒲亭公開露面時，我們能從中窺見的非常、非常有限。他就像戴著一張面具。」

裘德洛將自己與蒲亭外貌上的相似之處歸功於「出色的妝髮團隊」，還說他不擔心飾演繹蒲亭引發的後果。

這部長達兩個半小時的電影，改編自義大利作家戴安保利（Giuliano da Empoli）暢銷同名小說，以虛構人物、美國男星保羅迪諾（Paul Dano）飾演的政治顧問巴拉諾夫（Vadim Baranov）視角拉開序幕，講述蒲亭如何打壓政治對手、威脅寡頭和使親信獲利。

導演奧利佛阿薩亞斯說，歸根結底，這是一個關於威權主義的故事，描繪俄羅斯在1990年代經歷了混亂的民主過渡期，隨著蒲亭崛起，俄羅斯逐漸走向威權體制，這對西方而言是一種警示。

他解釋說：「我們拍了一部電影，講述政治當今樣貌，以及我們切身感受到的恐怖、危險局勢。」

「克里姆林宮的魔術師」（The Wizard of the Kremlin）首波影評褒貶不一。「好萊塢報導」（Hollywood Reporter）盛讚裘德洛與保羅迪諾表現出色，但批評劇情「牽涉過多角色與事件」。

「國際銀幕」（Screen international）則給予較正面評價，稱讚劇本「內容豐富、情節緊湊」，敘事「平穩流暢」。

「克里姆林宮的魔術師」是本屆威尼斯影展角逐最高榮譽「金獅獎」的21部作品之一。（編譯：劉文瑜）