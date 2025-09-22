裘莉憂心美國言論自由 稱「我不認識我的國家」

（法新社聖塞瓦斯蒂安21日電） 知名影星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）今天在西班牙聖塞瓦斯蒂安電影節宣傳新片時，就美國言論自由現況表示：「我不認識我的國家」。

深夜秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）評論保守派網紅柯克（Charlie Kirk）遇害一事節目遭停播，美國言論自由正面臨重大挑戰，安潔莉娜裘莉表示：「我愛我的國家，但我現在卻不認識我的國家。」

她補充說，「任何分裂或限制個人表達與自由的行為，無論發生在何處，我認為都非常危險。」

安潔莉娜裘莉造訪聖塞瓦斯蒂安（San Sebastian）是為宣傳法國女導演艾莉絲溫諾克爾（Alice Winocour）新片「Couture」，此片正在角逐影展最高榮譽「金貝殼獎」（Golden Shell）。

安潔莉娜裘莉在片中飾演美國電影導演華克（Maxine Walker）。她在巴黎時裝週期間面臨離婚與重病雙重困境，並與由法國演員路易賈瑞（Louis Garrel）飾演的同事燃起一段戀情。

這位1999年以「女生向前走」（Girls, Interrupted）獲奧斯卡獎的演員表示，她對她最新角色的掙扎，感同身受。

安潔莉娜裘莉為降低遺傳性癌症的高風險，2013年接受兩側乳房切除手術，後來又切除卵巢和輸卵管，癌症奪走她母親與祖母的性命。