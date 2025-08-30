補充勞工優化計劃｜孫玉菡︰兩年期由首批外勞抵港計起而非申請日 審視本地工與外勞比例等

【Now新聞台】勞工及福利局局長孫玉菡接受本台專訪，指補充勞工優化計劃的檢討會審視本地工人與外勞比例定義及工種限制等，又指為期兩年的計劃是由首批外勞抵港計起，而不是申請期。

補充勞工計劃原本不接受侍應、初級廚師等26個工種輸入外勞。

孫玉菡：「我們建議暫停執行此安排，為期兩年，這兩年間，這類工種都可在補充勞工優化計劃下提出申請。」

為期兩年的補充勞工優化計劃前年9月4日起接受申請，政府屆滿前會做檢討，但近日就指，檢討要等到明年上半年才會完成，期間繼續接受申請。

孫玉菡在本台節目《大鳴大放》被問到是否變相令計劃超出原本所說的兩年申請期，他指該兩年不是由申請日開始計算。

孫玉菡：「2023年9月4日就說，我們開始可以有個優化計劃，但實質這個優化計劃下第一批批出的配額，我們只是說配額，都要到2024年上半年，但這批配額的外勞人真的到了香港，就要再過多幾個月，所以真的開始、有這些批准了的配額而通過配額聘請外勞，都要到2024年年中左右，才有第一批陸續來到，如果以數據為本的話，大約推算兩年，再到2026年上半年，就是剛剛好一個兩年期。」

他指檢討方向不止技術問題，還有框架問題，又指會持續優化計劃。

孫玉菡：「例如勞方會提，究竟(本地工跟外勞)二比一是應該如何計二比一，會否針對某些工種會設不同關卡或限制，反之而言，老闆那方就有很多意見提出，其實中位工資是否要付中位工資(持續優化是否意味著這個計劃會永續？)補充勞工優化計劃下，其實很多細節可以動態精準地優化，這是負責任的做法，而且不難做。」

他指今年底會展開人力推算中期更新，剛好在計劃兩年期屆滿前完成，可以配合檢討。

