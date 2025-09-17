補充勞工計劃明起優化 人手比例改以申請職位計算

勞工

坊間關注輸入外勞影響本地勞工就業機會。施政報告提出將打擊濫用「補充勞工優化計劃」措施，特首李家超表示，由明日起，申請輸入侍應生及初級廚師時，將要求僱主進行本地招聘的時間，由原本的4周延長至6周，期間必須每周參加一次由勞工處舉行的實地招聘會。

政府亦將會實行更嚴格的人手比例措施，由現時以每名僱主申請的所有職位為基礎計算，改為以申請職位計算；即僱主申請輸入侍應生及初級廚師各一名，便須已聘用本地全職侍應生及初級廚師各兩名。新規定適用於下一批申請，已獲批的申請則不受影響；惟對於2年勞工合約過期的續期人士，則須同樣跟隨新規定。

此外，政府會加大力度打擊非法勞工，提高情報收集，成立舉報非法勞工專線；亦會完善數碼平台工作者的工傷補償機制，繼續善用「數碼平台行業第三方小組」就持份者關注的議題進行協商。另一方面，首個按新機制「一年一檢」所得出的法定最低工資水平，亦料於明年5月1日生效。

