裝修工程承辦商賄賂物業公司職員 涉案二人判囚15個月及14個月

《彭博》報道，恒大集團清盤引起其前審計機構羅兵咸永道中國(內地以普華永道中國品牌營運)部分合夥人的擔憂，憂慮會對其自身財務造成影響。 羅兵咸永道香港及內地分公司的多位合夥人表示，正在評估保護個人資產的策略，以防止公司面臨的法律及監管挑戰最終會對其自身帶來任何財務或法律負擔。有合夥人甚至考慮離婚來保護財產，而另一位合夥人則正在削減子女的教育預算。 恒大清盤人指控羅兵咸永道(PwC)內地及香港關聯公司的審計工作存在「疏忽」及「虛假陳述」，並且已向羅兵咸永道國際及其關聯公司提出訴訟，索償570億元人民幣。 有合夥人表示，他們並未直接參與恒大審計工作，但憂慮清盤人最終可能會對他們提出訴訟。另一個擔憂是，合夥人可能會被要求動用在公司中的股權來彌補任何法律損失，亦擔心公司整體的財務狀況可能會受到影響，進而影響到他們的薪資待遇。 羅兵咸永道中國發言人表示，公司的業務持續表現良好，將繼續專注於為客戶提供高質素服務，將繼續支持公司的員工，並對公司及在內地業務的未來發展進行投入。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

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