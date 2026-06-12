裝修工程承辦商賄賂物業公司職員 涉案二人判囚15個月及14個月

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專才客618萬買63 Pokfulam開放式戶 創同類單位5年來新高！原業主仍蝕1球離場
樓市止跌回升，惟早年高位入市業主仍需蝕讓離場。西營盤半新盤63 Pokfulam一個低層開放式單位，新近獲內地專才客以618萬元承接，創同類單位5年來新高。原業主8年前一手買入，仍需蝕約100萬元離場。更多消息：5月內地買家斥203億掃港樓 金額創逾2年新高 這一區二手樓最受歡迎租唔出？炒唔起？藍籌屋苑2房498萬沽 投資者8個月實蝕約12萬離場上述單位為63 Pokfulam 1座低層H室，實用面積264方呎，採開放式間隔，向北望樓景，最新以618萬元成交，實用呎價23,409元，成交價創下同類單位近5年以來的新高。據悉，原業主於2018年以718萬元一手購入該單位，其間曾作內部轉讓，是次轉手賬面蝕讓100萬元或約13.9%。63 Pokfulam由九龍建業發展，位於薄扶林道63號，於2019年入伙。項目設有2座，提供350個單位。根據28Hse網站資料，屋苑目前共10個放盤，叫價580萬元至770萬元， 呎價23,498元至29,070元；16個租盤，叫租18,000元至26,500元，呎租60元至91元。 延伸閱讀: 薄扶林 西營盤 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse A
薈淳加推均呎21,769元 同柱最多貴2.67%｜12伙貨尾加價最高3.52%
宏安地產旗下黃大仙新盤薈淳於昨日（11日）加推第5號價單，合共提供20伙，戶型涵蓋開放式及兩至三房戶，折實售價由448.8萬元起。今批單位折實均呎21,769元，較上一張價單高約2.21%。由於新推單位較多屬於高層且景觀開揚，扣除樓層差價後，是次推售實際屬於原價加推。另外，發展商同日（11日）亦修訂舊有價單，將其中12伙加價最高約3.52%，並上載最新銷售安排，落實於下周一（15日）以先到先得形式發售22伙。閱讀更多：薈淳價單【黃大仙新盤】薈淳2號價單加推50伙 折實均呎1.91萬 250票搶首批超額認購4倍【黃大仙新盤】薈淳首推50伙折實均呎18,088元 較同系新盤高18%｜較同區二手盤貴逾30%加推20伙折實均呎21,769元 高上批2.21%最新推出的第5號價單共涉及20伙，包括14伙開放式戶、3伙兩房戶及3伙三房戶，實用面積介乎202至432平方呎。按定價計算，整批單位總值約1.13億元。扣除最高30%的折扣，以及開放式單位專享的1.2萬元家具優惠後，今批單位折實售價介乎448.8萬至918.8萬元，折實呎價由20,574至23,208元。整批折實均呎為21,769元，較今年
銅鑼灣謝斐道「鐵約」舖8,800萬沽 惠康租用逾36年 月租40萬元
連鎖超市租約穩健，「鐵約」舖易獲投資者承接。銅鑼灣謝斐道一個萬呎地舖，近期以約8,800萬元沽出，原業主持貨22年，賬賺2,900萬元或約49%。更多消息：上水藥房街相連舖丟空5年終租出 鐵約租客建行亞洲每月18萬進駐 較舊租金大跌6成手袋價買核心區物業！銅鑼廣場劏舖5.8萬易手 呎價三位數創新低 原業主20年勁蝕96%！上址為銅鑼灣謝斐道501至515號美漢大廈地下舖位，面積約1萬呎，業主早前以「現狀」部分交吉及部分連同現有租約出售，最初叫價1.5億元，最新減價約6,200萬元或約41%，以約8,800萬元沽出，呎價約8,800元。原業主早於2004年5月斥約5,900萬元購入該舖位，持貨22年轉手，賬面獲利約2,900萬元，期內物業升值約49%。據悉，該舖由惠康自1990年起租用，至今逾36年，現時月租約40萬元，以最新成交價計，新買家可享約5.4厘租金回報。連「鐵約」買賣的舖位一向受長線投資者歡迎，因可享穩定租金回報。所謂「鐵約」並非指租約年期長短，而是多以租客類別區分，「鐵約」的行業大致有幾個類別，包括連鎖便利店、連鎖超市、銀行及老人院等。 延伸閱讀: 美漢大廈 銅鑼廣場 銅鑼
東九龍綠色集運系統7月招標 3000元批三幅住宅用地增營運誘因(李昌峻報道)
【Now新聞台】行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，今年七月公開招標，又稱要增加誘因，會向中標公司以每幅一千元批出三幅住宅用地。 東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排獲行政長官會同行政會議批准，當局計劃在七月透過公開招標，甄選專營公司負責融資、設計、建造、營運和維修系統，項目專營權暫定為20年。不過，考慮到項目在扣除預計總開支後的預計總收入會少於預期的資本回報，為增加誘因，政府稱須提供財務資助，會批出三幅位於馬游塘、啟德及茶果嶺道用地的物業發展權予中標公司，用地年期為50年，並收取每幅1000元象徵式地價。有當區立法會議員稱，政府未曾就批出住宅地諮詢立法會，令他感到意外，三幅住宅地地段不差，期望可以真的吸引有實力的承建商投標。立法會議員(九龍東)鄧家彪：「1000元一幅地真的等於送給他，但承辦商必須要向政府建議一筆支付予政府的固定金額。我相信政府的努力就是嘗試擺脫高地價政策一些不好的效果，所以用這個方式。如果透過再多一些土地優惠，吸引不只是他，其實他都要合伙本地發展商，我相信會真的帶來很大的刺激。」鄧家彪又認為20年專營權比預期短，但會有更大誘因吸引承建商盡快完成
馬鞍山錦暉苑兩房居二價435萬易手 6年升值55%｜二手居屋成交
樓市交投氣氣持續向好，中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山區本月暫錄約21宗二手買賣，較上月同期減少超過四成；其中居屋錦暉苑最新錄得本月首宗成交，單位為高層20室，實用面積約381方呎，兩房間隔。胡耀祖指，單位原開價約450萬元放售，日前議價後以居二市場價435萬元易手，呎價約11,417元。新買家為上車客，見單位間隔合用，價錢合理，少有放盤，即決定入市單位自用。
紀惠集團繼續減磅 2.82億沽灣仔胡忠大廈全層 10年勁貶3成
由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團繼續減磅，最新以約2.82億元放售灣仔胡忠大廈32樓全層物業，較十年前買入價低約1.41億元或3成。更多消息：紀惠湯文亮3.9億沽灣仔酒店全幢 呎價不足7千 13年勁蝕逾4成！Dash Living接貨 擬提供中長期住宿服務紀惠湯文亮8,800萬沽中環舖 持貨16年共貶值25%！太興每月31.5萬承租 回報4.3厘上述物業為灣仔皇后大道東213號胡忠大廈32樓全層，建築面積約28,198平方呎，以現狀交吉交易，意向價約2.82億元，呎價約1萬元。據悉，紀惠集團2016年12月以4.23億買入上述全層，平均呎價1.5萬元，當時創該廈呎價新高，紀惠曾於今年初以意向價約3.1億元放售該物業，惟一直未獲承接，新近下調售價約9%至2.82億元，較約10年前買入價賬蝕約1.41億元，物業期內貶值約33.3%。紀惠集團近期持續沽貨套現，上月以約3.9億元沽出灣仔摩理臣山道39號全幢酒店，呎價不足7千元，持貨13年賬蝕逾42%。 延伸閱讀: 胡忠大廈 中環 灣仔 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。
醫局高層年薪酬8260萬 議員轟創新高 諷市民處「平行時空」
醫院管理局高層薪酬水平及加薪幅度備受社會關注，有立法會議員批評公立醫院加價的同時，醫管局高層薪酬卻再創新高，形容市民和前線醫護儼如身處「平行時空」。醫務衛生局表示，2024至25年度醫管局主要管理人員薪酬開支總額為8,260萬元，較過去5年平均每年增1.6%。另外，醫管局正研究設立「院科兩級責任制」，當發生醫療事故，醫院的行政總監作為管理層亦要負責。現時醫管局有超過9.7萬名員工，署理醫務衛生局長范婉雯在立法會大會回覆質詢稱，管理層薪酬開支從2020至21年度的7,780萬元，升至2024至25年度的8,260萬元，每年度平均加幅為1.6%，當中行政總裁年薪為710萬元。
〈房產〉新青安擬設排富門檻 房仲：年收200萬元在台北市成家有難度
新青安 2.0 版方案初版，排富門檻設定年收 200 萬元，實價登錄資料 2026 年的交易資料，若以台北市平均購屋總價約 3250 萬元估算，在貸款 8 成、利率 2.5%、30 年期條件，貸款金額約 2600 萬元，每月房貸支出約 10.3 萬元。
Meta 與 Manus 正式分拆 創辦人尋求 10 億美元回購
《彭博》引述知情人士報道，Meta 已完成與 Manus 的業務分離。Manus 是一家由中國創辦人成立的代理式 AI 初創，去年 12 月被 Meta 以約 20 億美元收購。自本月起，Manus 員工已被鎖定無法存取 Meta 內部數據系統，Meta 員工亦被禁止使用 Manus 工具進行內部工作。一份內部備忘錄顯示，Meta 正逐步關閉該平台，現有項目將遷移至 Meta 自身系統。這是北京當局今年 4 月下令撤銷該收購後，首個具體執行步驟。與此同時，Manus 三位創辦人正嘗試籌集約 10 億美元回購公司。 中國首次強制撤銷跨境 AI 收購 中國國家發展和改革委員會（NDRC）於 4 月透過外商投資安全審查機制下令撤銷收購，這是北京首次強制推翻已完成跨境 AI 收購交易。雖然 Manus 已於 2025 年中將總部及核心團隊從北京遷至新加坡，但 NDRC 仍主張管轄權。審查過程在 3 月升級，當局禁止創辦人肖弘及季一超離開中國大陸，並要求數週內將 Manus 的中國資產恢復至收購前狀態。 監管延伸至 AI 領域 這項命令將北京今年對晶片產業的限制延伸到 AI 公司及工程師。中國監
筲箕灣香島3座高層3房套月租$43,000 呎租約$43 (另有本日最新成交)
筲箕灣香島3座高層3房套月租$43,000 呎租約$43 美聯物業 - 鄭琨經理表示，該行剛促成筲箕灣香島一宗大單位租務成交。 成交單位為香島3座高層C室，實用面積約991平方呎，屬3房套房連儲物室間隔，空間寬敞實用。單位原叫租約$45,000，經議價後以月租$43,000租出，折合實用呎租約$43。 鄭琨表示，單位屬屋苑優質大戶型，獲租客承租。 資料顯示，業主於2017年12月以約$2,180萬購入上述物業，按現時租金水平計算，租金回報率約2.4厘。 延伸閱讀: 筲箕灣 長沙灣幸薈開放式議價後以$1.05萬獲承租 業主享回報約4.4厘 香港置業-何厚龍董事表示，租出單位為長沙灣幸薈極低層C室，實用面積約177平方呎，屬開放式間隔，望市景。何厚龍稱，單位以月租1.1萬元放租僅3日即吸引外區客洽詢，雙方經議價後以$1.05萬承租，實用面積平均呎租約$59.3。據了解，新租客為單身客，心儀單位價錢相宜，故睇樓1次後決定承租。 資料顯示，業主於2026年1月以約$288萬購入上述單位，若以現時的租金計算，業主享回報約4.4厘。 延伸閱讀: 幸薈 長沙灣 旺角Skypark高層1房議價後以$6
來港修讀碩士內地女 扮特務呃保證金斷正 涉4案騙款百萬元
東九龍區警員於本周三(10日)展開代號「麟翼」的執法行動，成功偵破4宗假冒內地官員電話騙案，涉及騙款金額約100萬港元，並成功拘捕一名內地女學生。被捕人將被控一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件將於今日(12日)下午在觀塘裁判法院提堂。
單偉豹九龍塘喇沙滙淪銀主盤 曾定價7.8億 放盤11年無人問津
樓市升勢持續，惟個別中小型發展商旗下市區豪宅淪為銀主盤。原由路勁前主席單偉豹私人持有的九龍塘豪宅項目「喇沙滙」，近日被承按人滙豐銀行接管，並將由滙豐負責發售。更多消息：手袋價買核心區物業！銅鑼廣場劏舖5.8萬易手 呎價三位數創新低 原業主20年勁蝕96%！樂風大角咀甲廈銀主盤7.3億沽 較估值大挫6成！新加坡財團承接 料改裝學生宿舍項目位於九龍塘喇沙利道25號，鄰近蘭開夏道，地盤面積約13,467呎。單偉豹於2012年以4.3億元向恒地主席李兆基購入該地皮，其後重建為喇沙滙，樓高4層，共提供4個複式單位，項目自2015年推出市場以來一直未能售出，曾一度合共叫價約7.8億元。一手住宅物業銷售資訊網最新資料顯示，項目於5月27日改名為「喇沙利道25號」，原定6月1日起展開新一輪招標。不過，有關銷售安排已於6月10日被承按人滙豐銀行終止，並列明日後所有出售事宜將由該行負責，意味項目已淪為銀主盤。 延伸閱讀: 銅鑼廣場 九龍塘 大角咀 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。
林逸華律師行處理5宗交通索償案 被告方要求林負擔訟費 指涉串謀虛假聲明
林逸華律師行因被指與「撞車碰瓷黨」有關而受警方調查，業務亦被律師會介入而終止。區院周三（10 日）處理 5 宗該律師行入稟的疏忽駕駛索償案（見內文表），被告方申請把林列入需負擔訟費一方，指稱他涉參與不當行為、串謀原告作虛假聲明。官限林 21 天內回應。
東九龍智慧綠色集體運輸系統7月招標 專營公司獲三幅用地物業發展權
政府公布，特首與行政會議已批准東九龍智慧綠色集體運輸系統的財務安排，政府計劃於今年7月就項目公開招標，並預計於明年批出合約，以期於2033年或之前通車。 政府發言人表示，與啟德智慧綠色集體運輸系統項目的安排相若，東九龍項目會透過公開招標方式甄選專營公司負責融資、設計、建造、營運和維修系統。由於東九龍項目在扣除預計總開支後的預計總收入現值會少於預期的資本回報，政府將透過批出三幅主要作住宅用途的用地的物業發展權予未來的專營公司，為東九龍項目提供財務資助。三幅用地為位於馬游塘的車廠用地、由啟德第3E區1號及2號用地組成的啟德用地，以及位於茶果嶺道鄰近觀塘道的茶果嶺道用地。 發言人稱，預計東九龍項目落成後，由寶達/秀茂坪一帶往來油塘或彩虹，車程僅需10至15分鐘，較路面交通節省約一半時間。沿線將服務逾30萬居民，覆蓋超過40個屋邨及屋苑，以及超過50所主要醫療、社福設施/場地及超過35所學校。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
「滶蘊」三組大手買家「一客兩食」最大手斥資逾3800萬購兩伙
<匯港通訊> 新世界發展(00017.HK)旗下位於九龍核心傳統低密度地段的超級豪宅「PAVILIA ROSA 滶蘊」單日售出16伙,套現逾2.6億港元。是次銷售錄三組大手買家「一客兩食」,最大手買家斥資逾3800萬港元,購入項目兩個瑰麗級兩房單位。「滶蘊」瑰麗級兩房單位受捧,其中可供發售之 G3 標準單位更率先沽清,該批單位採兩房一套連工作間設計,享開揚泳池景致。今日售出單位實用面積介乎336至585平方呎,成交價由1090.4-2027.8萬港元,呎價由3.2022-3.6522萬港元。售價最高為6樓 G3 單位,實用面積585平方呎,屬兩房一套連工作間設計,享開揚泳池景致,成交價2027.8萬港元,呎價3.4663萬港元。呎價最高為6樓E2單位,實用面積435平方呎,兩房設計,以1588.7萬港元售出,呎價3.6522萬港元。買家種類多元化,包括本地傳統豪宅買家、家族辦公室高端客戶及內地富豪等。據悉,不少買家表示追捧新世界品牌,鍾情「滶蘊」附近國際學校及名校林立,是傳統的「學區房地段」,加上屬全新低密度超級豪宅項目,而且距離九龍塘站僅約7分鐘步程,矜貴罕有。「滶蘊」短短約一周售出
緊急戒嚴｜派無人機飛到平壤 危害國家安全罪成 尹錫悅被判監30年
韓國前總統尹錫悅被指控於 2024 年 10 月至 11 月期間策劃無人機作戰，企圖在朝鮮半島製造戰時狀態。韓...
憂恒大訴訟波及自身 據報PwC部分合夥人採取措施保護個人資產 有人考慮離婚
《彭博》報道，恒大集團清盤引起其前審計機構羅兵咸永道中國(內地以普華永道中國品牌營運)部分合夥人的擔憂，憂慮會對其自身財務造成影響。 羅兵咸永道香港及內地分公司的多位合夥人表示，正在評估保護個人資產的策略，以防止公司面臨的法律及監管挑戰最終會對其自身帶來任何財務或法律負擔。有合夥人甚至考慮離婚來保護財產，而另一位合夥人則正在削減子女的教育預算。 恒大清盤人指控羅兵咸永道(PwC)內地及香港關聯公司的審計工作存在「疏忽」及「虛假陳述」，並且已向羅兵咸永道國際及其關聯公司提出訴訟，索償570億元人民幣。 有合夥人表示，他們並未直接參與恒大審計工作，但憂慮清盤人最終可能會對他們提出訴訟。另一個擔憂是，合夥人可能會被要求動用在公司中的股權來彌補任何法律損失，亦擔心公司整體的財務狀況可能會受到影響，進而影響到他們的薪資待遇。 羅兵咸永道中國發言人表示，公司的業務持續表現良好，將繼續專注於為客戶提供高質素服務，將繼續支持公司的員工，並對公司及在內地業務的未來發展進行投入。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
「瑜一」以4828萬元沽西九方向特色4房大宅
<匯港通訊> 由華懋集團及港鐵公司(00066.HK)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」現樓銷情今日(6月12日)以招標形式售出兩伙單位,單日套現逾6756萬港元,其中包括一伙西九方向特色4房大宅。成交特色單位為第5A座27樓B室,實用面積1207平方呎,連51平方呎天際平台,屬4房1套連儲物室間隔,成交價4828萬港元,呎價4萬港元。單位擁西九方向優質景觀,可眺望西九龍海景及多個地標建築及享開揚何文田公園及京士柏上配水庫遊樂場綠意景致。項目不足一個月內已連沽4伙高層特色單位,當中包括雙破頂成交,涉資共約2.2億港元。同日另一成交單位為第2A座26樓A室,實用面積597平方呎,屬2房連儲物室間隔,成交價1928.03萬港元,成交呎價3.2295萬港元。前排向維港單位已累售111伙,涉資逾27.1億港元,平均成交呎價約3.29萬港元。「瑜一」系列累計售出748伙,總銷售金額逾130億港元。 (BC)#瑜一 #華懋 #港鐵
《新盤》沙田名日．九肚山5伙四房海景大宅下周二加價3%
長實(01113.HK)旗下沙田名日．九肚山，今日(12日)上載全新價單，宣布將於下周二起上調5伙中低層四房海景單位的售價，加幅約3%。 是次調整售價的5伙單位分別為1座15樓、16樓及17樓A室以及2座15樓及16樓A室，均為四房雙套連工作間及洗手間間隔，實用面積1,213平方呎，全數座向東南。 此外，發展商同步加推一伙高層三房海景單位，以招標形式發售。該單位為第1座22樓B室，實用面積1,053平方呎，屬三房一套連工作間間隔。 長江實業營業經理詹勳榮表示，發展商因應整體市場狀況及需求，決定調整項目5伙四房單位售價。即使作出上調，項目呎價仍低於同區其他豪宅項目平均水平，投資優勢明顯。隨着可供發售單位逐步減少，區內優質海景大宅買少見少，現階段屬理想入市。(sl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
海盈山4B期進取開價：首批75伙折實均呎29,448元 較同區新盤大幅高最多41%
發展商近日加快推盤。由嘉里建設、信和置業、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋項目海盈山第4B期，昨日（10日）公布首張價單，涉及75伙，全數為兩房戶，首批折實入場費1342.7萬元，折實均呎29,448元，較同區近年新盤高約1%至41%。項目即日（11日）起開放現樓及收票，部署下周開售。閱讀更多：海盈山4B期價單首張價單推75伙兩房 折實均呎29,448元首張價單共推出75伙，實用面積介乎484至546平方呎，全屬兩房戶。當中包括50伙連開放式廚房單位，以及25伙標準兩房戶。按定價計算，整批單位總值約13.72億元。扣除最高18%折扣優惠後，首批單位折實售價介乎1,342.7萬至1,733.4萬元，折實呎價介乎27,545至31,747元，折實均呎為29,448元。入場戶為第1座（1B）6樓D室，實用面積484平方呎，折實售價約1,342.7萬元，折實呎價約27,742元。整批呎價最低的單位為第1座（1B）6樓E室，實用面積499平方呎，折實呎價為27,545元，折實售價約1,374.5萬元；而呎價及售價最高的單位則是第1座（1B）36樓C室，實用面積546平方呎，折實呎價31,74