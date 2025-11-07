裡應外合讓漸凍人活出溫度

撰文：屯門醫院內科及老人科（康復科）專科醫生 呂慧翔醫生

他坐在輪椅上，戴着呼吸機，緩緩說話。我仍記得他覆診時微微一笑，溫柔地向我問好，那份淡定的笑容讓人心頭閃過一絲酸楚。

阿威是我們康復團隊照顧的一名病人，數年前確診患上俗稱「漸凍人症」的運動神經元疾病。這是一個殘酷的疾病，病人一直維持清晰的思路，身體卻逐點逐點被鎖住，四肢失去活動能力，甚至連進食、呼吸也變得困難。過往病人需要在醫院不同的專科覆診，包括腦神經科、康復科、呼吸科、腸胃科，甚至紓緩治療科，並接受不同專職醫療的服務，例如物理治療、職業治療、言語治療等等。

阿威（圖中）參與香港復康會的舞蹈工作坊，四肢癱瘓的他配合音樂的拍子，手被牽起，「跳舞」起來，人與人的互動令他感受到被愛及被尊重。（香港復康會圖片）

一站式的「漸凍人康復樞紐」

在醫院的支持下，我們以日間康復中心平台，成立「漸凍人康復樞紐」，康復科醫生協調不同專科、不同專業的醫護人員，讓病人獲得一站式跨專科和綜合專職醫療的服務。整個服務以病人為本，既可以更全面評估及跟進病人臨床需要，又可減少病人往返醫院的次數，並同時緩解病患及家人面對大量醫療資訊的混亂和壓力。值得高興的是，參與跨專科服務病人確診後的存活期中位數，較其他同類病人長，而住院天數亦呈減少趨勢。

我們明白醫學上進步或者能為病人延長生命，但最重要的，卻是讓他們在社區過着有意義的生活。今年我們與香港復康會組成「暖暖同行」醫社綜合康復隊，讓醫療與社會服務真正「融合」，不是你轉介給我、我再排期給你，而是一起踏進病人的生活裡，注入溫暖、動力和意義。

呂慧翔醫生（右二）在醫院支持下，協調醫院與香港復康會成立「暖暖同行」醫社綜合康復隊，為漸凍症病人提供一站式的治療及關顧服務。（醫管局圖片）

同行共融，讓生命延續溫度

近日我參加了一場香港復康會的漸凍人症患者舞蹈工作坊，阿威也參與其中。他的呼吸機節奏與音樂拍子契合，手被牽起並輕輕搖動；四肢癱瘓的他真的「跳舞」起來，那一刻他真摯的笑容，像是在為生命唱頌。事後他說：「雖然我動不了，但那一刻感覺很親密，很開心。」我體會到，醫護團隊固然致力維持漸凍病人的生命，但人與人之間的互動、彼此的尊重及關愛，更能在心靈上幫助病人從疾病的磨難中「康復」。

「暖暖同行」的理念簡單而直接：幫助病人「活得更久」也許是目標，但「活得好」才是真正的意義所在。透過與香港復康會的醫社融合，我們讓病人無縫銜接醫院與社區的支援；從輔助器具、家居改裝、照顧服務、心理輔導、社交參與，到照顧者的喘息協助，皆有人在旁並肩同行，如戰友般不再孤軍奮戰。我們無法逆轉疾病，但只要病人仍願意微笑、願意繼續發光，我們就會一直同行，讓他們在有限的生命中，繼續綻放光芒。