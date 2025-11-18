製造及生產線「升」級支援先導計劃今推出 另優化新型工業加速計劃

【on.cc東網專訊】創新科技署（創科署）今日（18日）在「創新及科技基金」的「新型工業化支援計劃」下，推出「製造及生產線『升』級支援先導計劃」(先導計劃)，並優化現行的「新型工業加速計劃」(加速計劃)，以進一步推動香港的新型工業化發展。

創科署發言人表示，政府推出「先導計劃」並優化現行的「加速計劃」，可促進新型工業化，帶動經濟多元發展。今年的《財政預算案》中提出的「先導計劃」，旨在鼓勵本地製造業引入智能生產科技方案和升級轉型生產線，尤其是未有智能生產投資經驗的中小型企業，發展新質生產力。另一方面，今年的《施政報告》提出下調「加速計劃」的申請門檻，並為企業提供配對資助以聘用相關技術人員。有助吸引更多從事策略性產業的企業在港設立新智能生產設施，帶動高增值的先進製造。政府會積極以科創帶動高增值的生產製造，促進新型工業化，並致力為有關企業適時提供合適支援。

在「先導計劃」下，政府會以1（政府）：2（公司）的配對比例，向每家在港營運生產線的合資格企業提供最高25萬元的資助，協助企業訂立智能生產策略，以及為現有生產線引進先進技術。資助範圍涵蓋相關的顧問、設備購置、智能整合現行生產線，以及培訓及建設費用。為有效運用資源，「先導計劃」將由「科技應用及生產線升級委員會」負責監督，並由香港生產力促進局擔任秘書處。

此外，「加速計劃」的申請門檻亦會下調，項目總成本的最低要求會由3億元調低至1.5億元，其中企業須投入不少於1億元資金，而1（政府）：2（企業）的配對比例不變。另外，創科署亦會為獲批「加速計劃」的企業提供1（政府）：1（企業）的配對資助，以聘用最多10名設立或營運智能生產設施所需的技術人員。「先導計劃」及「加速計劃」全年接受申請，詳情載於「創新及科技基金」網頁。

