襪子代溝是什麼？Gen Z絕不會穿「船襪」一穿即秒暴露年齡！即看如何以長襪短襪分辨是否年輕
你有聽過「襪子代溝（Sockgate）」嗎？原來你穿的襪子長度已經在偷偷洩漏你的年齡秘密，甚至引發了世代之間的小小爭議，有一款襪子更被Z世代認為是「老土」代表。為什麼一件日常單品也能引發如此熱議？即看看你的襪子有沒有跟上時代吧！
襪子代溝靠一細節快速分辨新世代？
「襪子代溝（Sockgate）」最初源自健身KOL Phoebe Parsons的一段TikTok影片，她半玩笑地表示只要看看腳踝上是否露出襪子，就能快速辨別Z世代與千禧世代之間的區別。這段影片一出即引發廣泛迴響。Z世代傾向於選擇超過腳踝的中長襪，而千禧世代則對船襪情有獨鍾。
這種差異不僅在日常穿搭中顯現，事實上從品牌銷售數據也得到了印證。據知名品牌Hanes透露，2021年後長度超過腳踝的襪子銷售量增加了近6%，相對之下，船襪銷售量卻下滑了3.8%。加拿大品牌Aritzia的半腿襪銷量甚至是船襪的兩倍，而Bombas的船襪銷量在今年4月比去年同期下降了9%。由於Z世代的喜好正推動著市場向中長襪傾斜，品牌也迅速調整策略以迎合這一趨勢。
明星也跟上Gen Z中長襪時尚搭配
對於Z世代來說，襪子不再只是功能性單品，腳上的長襪已成為潮流標誌。他們熱衷於將白色中長襪與樂福鞋或運動鞋搭配，打造休閒風格。就連Hailey Bieber、Kendall Jenner、Blackpink成員等都將長襪融入日常穿搭，進一步點燃了這股熱潮。
此外，Z世代年輕人喜歡通過短片分享穿搭靈感，他們更是高度依賴社交媒體獲取時尚靈感，有數據顯示約8成的年輕人每月透過社交平台探索最新流行趨勢，看來「長襪熱潮」無疑還會持續蔓延。
Gen Z不只有襪子代溝？
事實上，Z世代不僅僅排斥船襪，他們對褲型、剪裁、甚至服裝品牌都有明確的偏好。像是千禧世代習慣把牛仔褲捲起露出腳踝，這種穿法對現在的年輕人而言已經無法接受。千禧世代注重與整體穿搭的和諧，相反Z世代崇尚粗獷且自在的穿衣風格，也成就了2025年的新潮流。
相關文章：以前婆婆會著的「魚網果凍鞋」在外國爆紅？BV、Chloe 、Jimmy Choo...這些大品牌都來推出復古塑膠涼鞋
Padel新興運動是什麼？擠身上流有錢人玩意！Chanel、Loro Piana、Prada齊推精品級裝備
秀智Celine穿搭，每件都刻著「女神＋簡約＋高級」！拆解秀智巴黎時裝周優雅有錢穿搭造型
