「襪膠」成為時代眼淚嗎？90後女同學人袋一支的貼襪頭膠水，會翻紅嗎？

潮流像是一個循環，當以為Y2K時代潮流物會被淘汰時，卻被GenZ新生代帶回潮流，像是有筒中長襪加對Loafers的穿搭，不只名人Hailey、Kendall等人的標誌，更是名牌如Miu Miu時尚書呆子風格掀起的穿搭配件。

有筒襪會面對的問題是襪頭會因為穿耐了而變鬆，此時有人就會換新的，亦有人會想出「大膽想法」，就是去找「襪膠」！當你看得明「襪膠」一詞，證明你有可能，小編是說「有可能」是90後的朋友了～（笑）

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

想當年女同學人袋一支的「襪膠」，現在還有嗎？哪裡可以買到呢？有網民就在Threads發文指，因為想「返老還童」跟潮流穿有筒襪，同時發現有需要找「襪膠」，於是到連鎖美妝店找，卻發現沒有「襪膠」之餘，更被店員問回「什麼是襪膠？」於是發文提出「襪膠是否已成為時代眼淚了？」（Threads貼文）

（Threads圖片）

有網民就回應，「用漿糊筆就得」，亦有網民分享在日本可以買回中學時期一個月要用一支的「襪膠」。而現在門市又真的很難找到，上網是有的，可以去找找。至於「襪膠」會否回歸呢？暫時未見有這個走勢，事關現在襪頭鬆好像也是個潮流設計，反而鬆鬆襪筒設計的襪子有被Miu Miu帶回潮流，各位時尚人密切留意！

（HKTVMALL圖片）

靚襪子推薦：

UNIQLO 女裝 Sanrio characters HEATTECH 襪子 479218 $39

UNIQLO 女裝 Sanrio characters HEATTECH 襪子 479218 $39

UNIQLO 女裝 襪子 [3 對裝] 469806 / 473956 / 480701 / 482724 $79

UNIQLO 女裝 襪子 [3 對裝] 469806 / 473956 / 480701 / 482724 $79

UNIQLO 女裝 襪子 [3 對裝] 473959 $79

UNIQLO 女裝 襪子 [3 對裝] 473959 $79

