西九充氣設施有污漬及垃圾 有家長非常不滿即時投訴(何泳薇報道)

【Now新聞台】西九巨型充氣遊樂設施衞生情況被指欠佳，本台記者入場觀察，發現不少位置有明顯污漬，有家長非常不滿即時投訴。主辦方發聲明指，重視衞生問題，周一早上暫停開放進行深層清潔。

位於西九藝術公園大草坪的巨型彈跳充氣樂園佔地逾10萬平方呎，上周五開幕，相當受一家大小歡迎，但有入場人士反映設施衞生欠佳。

本台都有入場看看，發現設施有灰塵，部分位置有明顯污漬，亦有不少紙巾、垃圾等。有帶女兒入場的家長玩完即時向主辦單位投訴。

家長：「非常不滿，很骯髒，裡面非常髒亂。」

家長：「我不相信有清潔下，每一處都是黑色，尤其是給小朋友玩，真的不可能這樣。她的襪子我已經扔了，帶定了一雙後備的，那雙扔了已經，太骯髒，我都不想洗。」

Daphne：「爬上去時看到有紙巾，在我上樓梯那處，真的不可以避開。」

家長伍太：「真的有點骯髒，旁邊的隙縫有些可能是樹枝、葉，或有點兒污漬。較我預期的可接受，未至於小朋友的屁股骯髒了，都是打算玩完後立即去洗手、立即清潔，以及都多帶了一套衣物。」

主辦方有人流管制，每場彈跳時間是90分鐘，每個時段完結後會相隔約15分鐘，才開放予下個時段參加者進場。

主辦方在社交平台發聲明，表示高度重視活動的清潔及衞生管理，過去數日已持續清潔，並會落實進一步改善措施，包括每三小時清潔及消毒，特別針對高使用率及高接觸位置，周一早上暫停開放再全面及深層清潔，亦會持續監察運作，因應狀況及參加者意見即時跟進。

