西九寵物俱樂部啟用 朝六晚十一開放

【Now新聞台】西九文化區的寵物俱樂部經翻新後啟用。

園區鄰近西九文化區西閘入口，以野餐為主題，設有多個不同造型的爬架及跳欄等。場內分成草地區及跑道區，可以讓寵物奔跑及散步，亦有多項寵物友善的設施，包括租借寵物車服務等。會場每日上午六時至晚上十一時開放，不少主人表示日後要帶寵物「放電」有多一個選擇。

Kevin：「你看看挺多人在這裡，很多狗隻一起玩，很開心。(往後會多些來玩嗎？)會來多一些。」

陳小姐：「現在推行寵物經濟，很多餐廳陸陸續續讓我們進入，不過希望公共交通工具可以再完善一點。」

