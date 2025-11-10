HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
西九往中環渡輪即日起試運 免費派3000張船票
【Now新聞台】連接西九文化區與中環的西九渡輪服務，即日起至周四試運，本周六正式啟用。
在中環8號碼頭陸續有市民來領取船票，渡輪公司向市民免費派發3000張成人及500張寵物單程船票，可於周末使用。
西九渡輪即日起試運四日，航程往返西九碼頭與中環9號碼頭，需時約8分鐘，每30分鐘一班船，服務時間為周一至五，早上8時至晚上10時，周末及公眾假期服務延長至晚上11時。
船內設有冷氣船艙，乘客可攜同單車及寵物乘搭，單程成人和寵物票價為20元。有市民特意來領取免費船票，帶子女試搭新航綫。
陳小姐：「想試下搭新船，因為小朋友很喜歡嘗試新事物。便宜一點會較好，巴士都是十幾元。(你知道20元會否乘搭？)也會(乘搭)，因為感覺走少一點路。」
Trevon：「之前去過(西九)會在九龍站行過去，都方便一點，讓我們多一個選擇去西九，就不用走路，至少十多分鐘才去到。」
