西九故宮古埃及展周末排長龍 館長吳志華再就安排致歉 議員促設參觀時段分流(蘇敬華報道)

【Now新聞台】西九故宮古埃及文明大展周六出現排隊人潮，有市民需輪候超過一小時才能入場參觀，故宮館長吳志華再就安排帶來不便致歉，會研究如何做好分流，包括延長開放時間等，但不會限制參觀時間。

上周四起在故宮文化博物館展出的古埃及文明大展，首四天共接待逾1.6萬人次，但上周六有市民要排隊逾一小時才能進入展廳，並投訴排隊安排混亂。

故宮館長吳志華就入場安排帶來不便致歉，解釋是因為預售票觀眾在同一時段入場，加上有旅客即場購票，及觀眾逗留於展廳的時間比一般展覽長，導致大排長龍，未來會研究如何做好分流，例如延長開放時間及要求觀眾選擇入場時段。

廣告 廣告

故宮文化博物館館長吳志華：「我們之前都做過(分時段)，後來觀眾反映可否彈性一點，不需要特定時間來到，有時我遲來了或當天想睡晚一點，這次會較有彈性處理。但看了觀眾這次熱烈的反應，我們正在檢視會否分開時間，例如上下午，其實上午、下午可能已幫助我們。」

有議員亦同意要在售票時要求顧客選擇入場時段，方便管理人潮。

立法會議員(選舉委員會)江玉歡：「我明白有關博物館那邊不想限制觀眾觀賞太短時間，但大家要明白，如果是一個特別展覽，我們要遊客的體驗全部都是好的時候，如果不安排時段，這是很難控制。所以在其他地方，我見到特別展覽很多時最少都分為上下午時段，或黃昏時段都有的。」

江玉歡又指，現時在故宮官網購票，要轉至門票代理商網站辦理，建議故宮建立屬於自己的購票平台，方便監察售票情況，提早部署。

#要聞