西九文化區赤字擴大 管理局副主席陳智思：營運開支收縮惟難彌補虧損

【Now新聞台】西九文化區財赤擴大至7.69億，西九管理局副主席陳智思稱，現時展覽門票、品牌贊助和餐飲出租等收入幫助有限，正研究擴大收入來源。

西九管理局副主席陳智思：「所有開支我們都在緊縮，暫時來說，餐飲又有一個困難，出租方面面臨整體經濟壓力，開源方面我們基本上是可以做的，全部都在做。但是整體而言，大家要知道就算加快收入，都不能彌補到虧蝕。」

陳智思又指，區內碼頭正在開展建設工程，有望於今年內開通由中環至西九文化區的渡輪航線，屆時可吸引更多市民和遊客到訪。

