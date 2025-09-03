西九文化區赤字擴大 議員感意外促思考如何增加收入

【Now新聞台】西九文化區錄得7.69億元營運赤字，按年多近2億元。有議員指西九周末人頭湧湧，對虧損擴大感到意外，建議西九思考如何增加平日收入。

西九文化區虧損持續，立法會最新文件透露，西九在24/25財政年度錄得7.69億元營運赤字，按年多逾1.9億元。

西九管理局稱，雖然訪客人次及活動數目持續上升，但營運收入按年減少1.9億元，約為8.71億元，其中籌款收入按年少約7400萬元。西九解釋因市況欠佳，捐款人態度審慎。

營運開支就維持在約16.4億元，當中員工成本開支多約1.23億元，西九解釋在防疫抗疫基金資助下聘請多了員工，到計劃結束仍要人手應付新設施落成。

而政府去年容許西九出售住宅項目，解決資金困難，發言人指招標時間要配合發展局的賣地計劃，仍有待商討。

有議員對虧損擴大感到意外。

立法會議員(選舉委員會)何敬康：「我都明白經營環境非常困難，外圍經濟因素是第一；第二，其實外地及內地遊客，加上本地的市民消費模式也改變了，可能影響了他們的消費金額及意欲。但我本人每個周末都會到西九文化區消費，也見到人流非常多，所以我見到這麼大虧損，可以說是有點意外，但平日可能相對沒周末那麼旺，來年可否想想有甚麼方法，可以令平日的消費都像周末般旺。」

何敬康建議西九多辦特色活動，例如邀請歌手在戶外演唱，吸引訪客逗留更長時間，從而增加他們的消費意欲。

#要聞