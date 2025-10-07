西九海濱迫滿追月人潮

【Now新聞台】追月夜，多區海濱都有市民聚集賞月。

在西九文化區，不少一家大小帶同摺椅、燈籠以及月餅、柚子等應節食品到場，海旁附近草地人山人海，不過由於今晚雲量較多，過來的人都只能夠觀賞雲隙中的「超級月亮」。

而在港島的大坑，連續第三晚上演舞火龍盛會，300位健兒抬起點滿過萬支長壽香的火龍遊走大坑多處，吸引市民及遊客圍觀，火龍今晚完成「遊大運」儀式之後，就會被投入海中「龍歸天」，寓意把社區內的污穢送到海裡，讓社區有一個新開始。

