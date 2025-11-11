西九渡輪本周六起投入服務 將提供「點對點」的交通服務

【on.cc東網專訊】「西九渡輪」昨日(10日）起，一連四日試行營運，本周六正式投入服務。渡輪將連接西九碼頭和中環九號碼頭，船程大約為八分鐘，每三十分鐘一班，成人票價二十元，特惠人士半價，攜同寵物需另外收費。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，「西九渡輪」的獨特性在於方便，將中環海濱和西九文化區兩個景點接駁，提供「點對點」的交通服務，縮短旅客轉乘時間，相信會受歡迎。崔亦指，西九碼頭除服務現有航線外，未來或可設預約制，讓遊艇和觀光船停泊，亦可設套票，票價包括開篷巴士、博物館門票及渡輪船票等，吸引旅客。

崔在電台談論渡輪與水上的士的差異，指水上的士賣點是船隻裝修較華麗，屬為旅客而設的高端產品。西九渡輪則注重在交通運輸，加上西九文化區是寵物主人聚集的熱點，渡輪容許攜帶寵物，能成為有吸引力的配套。

