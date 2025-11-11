HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
西九渡輪本周六起投入服務 將提供「點對點」的交通服務
【on.cc東網專訊】「西九渡輪」昨日(10日）起，一連四日試行營運，本周六正式投入服務。渡輪將連接西九碼頭和中環九號碼頭，船程大約為八分鐘，每三十分鐘一班，成人票價二十元，特惠人士半價，攜同寵物需另外收費。
旅遊促進會總幹事崔定邦表示，「西九渡輪」的獨特性在於方便，將中環海濱和西九文化區兩個景點接駁，提供「點對點」的交通服務，縮短旅客轉乘時間，相信會受歡迎。崔亦指，西九碼頭除服務現有航線外，未來或可設預約制，讓遊艇和觀光船停泊，亦可設套票，票價包括開篷巴士、博物館門票及渡輪船票等，吸引旅客。
崔在電台談論渡輪與水上的士的差異，指水上的士賣點是船隻裝修較華麗，屬為旅客而設的高端產品。西九渡輪則注重在交通運輸，加上西九文化區是寵物主人聚集的熱點，渡輪容許攜帶寵物，能成為有吸引力的配套。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
金管傳發數字綠債 設4幣種 相隔年半再登場 推動發行恒常化
港府致力推動代幣化債券發行恒常化，早於今年2月《財政預算案》時已預告，金管局正準備發行第三批代幣化債券，如今終於落地。彭博引消息報道，時隔逾一年半，港府計劃發行以美元、港元、歐羅和人民幣計價的數字綠色債券，最早可能已於昨日（10日）定價。信報財經新聞 ・ 11 小時前
麥當勞再沽西環、旺角兩舖 套現1.83億 尚餘5舖待售
麥當勞美國總公司早前將8個持貨多年的街舖公開招標放售，繼11月初以7,738.8萬沽出元朗大馬路巨舖，最新再錄得兩宗成交個案，涉及西環士美菲路舖位及旺角西洋菜南街地庫舖位，分別以1.005億及8,320萬元沽出，合共套現約1.83億元。28Hse.com ・ 19 小時前
超前部署｜ Black Friday黑五優惠2025早鳥攻略+聖誕禮物提案
年末消費旺季來臨。除了廣為人知的雙11，Black Friday（黑色星期五）同樣是重大折扣檔期。參與商家多以海外為主，但不少官網不支援直送香港，令本地消費者海外購物時感到無從入手。特約資訊 ・ 20 小時前
超市雙11優惠合集！百佳最後一天88折／惠康XFoodpanda享89折／屈臣氏買滿$199＋$1換購維他檸檬茶丨雙11優惠2025
各大超市、連鎖店爭相推出雙11優惠，精明的慳錢達人們當然要趁減價網購掃平貨！本文集合百佳、惠康、萬寧、屈臣氏、Aeon、Apita、大生超市等商戶的分店及網店優惠，方便大家入手心水筍貨！YAHOO著數 ・ 1 小時前
何文田站 A 出口改標示捱批 最新修正為「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」｜Yahoo
港鐵何文田站大堂 A 出口命名標示爭議有新進展。實政圓桌立法會議員田北辰表示，今早（11 日）7 時收到港鐵常務總監楊美珍回覆，指示牌最新命名已改為「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」。田北辰形容，相信港鐵知道今次事件引起社會關注，最新安排既體現了「歷史先行」，亦考慮了何文田邨和愛民邨居民的感受。Yahoo新聞 ・ 1 天前
雙11開倉｜日本西松屋童裝統一$20件！日牌Skater全線8折 日本直送女裝GRL買一送一特價區
夏天終於離開，小朋友又是時候換季買新衫！適逢「雙11」，萌B殿堂推出「雙11+Black Friday購物祭」，日本西松屋童裝更統一$20件！指定日本品牌Skater、和光堂及Pigeon產品全線8折，媽媽至愛日本直送女裝GRL新款8折起、新設買一送一特價區，大人小朋友都可以買到心頭好啦！ 日本西松屋童裝統一$20件，好抵！ 連褸仔都係$20！ 日本西松屋童裝統一$20件！ 日本「西松屋」向來以高CP值見稱，並深受媽媽喜愛，是次「雙11」超抵價更統一$20件！！今次購物祭有不少衣服款式如長袖上衣、連身衣及長褲等。現場衣物由初生嬰兒至13歲以上尺碼均齊備：60-95cm適合初生嬰兒至3歲幼兒，100-160cm則適合4歲至13歲或以上中童，全部劃一$20件！連厚褸外套款、浴衣、泳衣款也是同一價錢！又平又靚不怕多買幾件，無懼小朋友大得快換衫密！ 此外，其他日本童裝品牌Birthday、BabiesRus都有優惠，現場買一送一！小次郎浴衣款$60兩件，真是閉眼也可入手的價錢！ 西松屋全場$20 日本直送女裝GRL新設買一送一特價區 日本女裝GRL性價比高、款式多，深受90後媽媽及女生喜愛！可親子頭條 Parenting Headline ・ 1 天前
雙11優惠2025｜旺角康得思酒店自助餐買一送一 人均$179起享江蘇大閘蟹＋焗烤戰斧牛扒＋香蒜椒鹽骨
位於旺角的康得思酒店推出自助晚餐買一送一優惠，人均低至$443，即可品嚐鮮美江蘇大閘蟹，搭配冰鎮海鮮、創新蟹料理及多款精緻甜品，包括北海道毛蟹、金沙螃蟹、蟹皇蒸豆腐等，一眾海鮮控及蟹迷不能錯過！另外，酒店同時推出自助午餐及週末下午茶買一送一優惠，人均分別低至$239及$179，食客可品嚐誠意十足的多款美食，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 4 小時前
容祖兒帶師弟出大場面 曾比特Mike難掩首登大舞台興奮
「2025第十五屆全國運動會」開幕禮昨晚（9日）於廣州的廣東奧林匹克體育中心舉行，容祖兒、曾比特（Mike）、樂隊Daze In White兩位成員鄭宗健（Felix）及李肇航（Eugene）獲邀擔任表演嘉賓，四個單位同台合唱主題曲《龍騰伶仃洋》，現場氣氛熾熱。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
立法會選舉．新界西南︱選舉論壇「打氣團」長者為主 郭芙蓉標榜當區長大：我喺荃灣「七街瞓」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉投票在即，新界西南選區今早於荃灣大會堂舉辦首場立法會選舉論壇。論壇以「愛國者同心治港」爲主題。論壇環節包括自我介紹、介紹政綱等，每名候選人可邀100名觀眾或義工到場、外加50名「打氣團」。介紹政綱後各設30秒打氣時間。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
張頴康宣布離巢TVB 劉德華契仔效力19年感謝兩大影帝 娶埋「東張女神」組幸福家庭
曾獲TVB萬千星輝頒獎典禮飛躍進步男藝員嘅張頴康，尋晚突然宣布離巢TVB，結束19年賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
【新聞點評】大家樂三連爆 改革要化整為零
餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。信報財經新聞 ・ 1 天前
海俊傑太太急性肝硬化急需換肝 今凌晨上載拖手照交代情況 外母：分秒必爭
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。而佢同外母就喺廣州中山大學附屬第一醫院守候，佢哋每日只有一小時視像通話與在重症監護病房嘅Effie聯繫，其外母表示Effie正等待肝源接受肝臟移植手術，形容現時情況係分秒必爭。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
朴寶劍送驚喜演出！楊紫瓊將擔任《MAMA》頒獎嘉賓
【on.cc東網專訊】韓國年度音樂盛事《2025 MAMA AWARDS》將於本月28及29日假啟德體育園主場館舉行，是《MAMA》相隔7年重臨香港，製作公司CJ ENM今早在首爾舉行記招，Mnet電視台營業部製作人李英柱驚喜宣布首位華裔金像影后楊紫瓊將以頒獎嘉東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
聖誕機票價錢｜台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位
今年聖誕節即使不請假都有四連休，適合一眾港人來個短線遊！Yahoo購物專員深知聖誕節旺季機票的確貴得令人卻步，今次一於幫大家查看東南亞4大熱門旅行地，包括台北、曼谷、首爾及東京的聖誕檔期機票價錢，發現即使聖誕節正日出發也不是貴得太可怕，最平飛台北$1,454起，曼谷及首爾都是二千元有找，即睇各人氣旅遊目的地的機票價格及航班時間。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
楊茜堯愛女小珍珠親畫生日卡贈姨媽 楊卓娜：佢阿媽見到都妒忌
11月壽星楊卓娜獲家人為她慶祝生日，她分享由楊茜堯（前名：楊怡）女兒「小珍珠」為她親手畫的生日卡，並為今年收過令她最開心的禮物。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略
雙11優惠2025並不是專屬於淘寶、京東，或者拼多多，很多大型網購平台都相繼推出雙11優惠！這文章幫你一次過整合所有淘寶、京東以外的雙11優惠搶購攻略網站，讓你在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 2 小時前