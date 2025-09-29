西九財赤增至7億多元 羅淑佩：沒希望即時轉虧為盈(高詩敏報道)

【Now新聞台】西九文化區營運赤字擴大至7億多元，文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，政府從沒有要求西九可以即時轉虧為盈，政府一直支持西九發展，希望它以產業化方式管理。

西九文化區24/25年度錄得7.69億營運赤字，按年多近2億元，西九解釋是市況欠佳，捐款人態度審慎。

有議員在立法會一個委員會上，質疑政府不重視西九。

立法會議員(法律界)林新強：「我們好像忽略了一個我們用了很多資源、很多錢，而是正在蝕錢的、大家都不想提的、好像燙手山芋的。我覺得西九、故宮博物館這些地方我們不要不重視，其實它不一定要賺錢的，最重要是吸引到旅客。」

文化體育及旅遊局局長羅淑佩：「從來沒有說過要希望西九在它現在的7億虧蝕方面，即時轉虧為盈，因為這都不現實。反之，我們都是多年來政府不斷去支持西九進一步發展，但這兒都很清晰，即使我們不是說有盈利都好，我們都應以很積極、產業化方式，去管理、營運這些藝術設施。」

施政報告亦提出便利鄉郊地區營運民宿及度假營，有議員關注會否修例配合發展。

立法會議員(選舉委員會)陸頌雄：「在鄉效地方辦民宿、度假屋，掣肘非常之多，主要限制是旅館條例，很多地方基本上都做不到，直接些說是無法做。政府是打算修改旅館條例，還是用好像北部都會區的專屬法例概念，劃一區域特別寬鬆處理？」

羅淑佩：「民青局當然是看現時賓館條例會否有拆牆鬆綁的地方，至於發展局更多的是，例如是村屋可否有一整幢作為民宿推出，以及在北部都會區內，我們現有的現成村落可否做到些特色？他們正動腦筋。」

亦有議員提到旅遊發展局成員過去10年都無外籍人士加入，希望當局考慮邀請他們參與，協助香港聯繫世界。羅淑佩指原則上同意建議，強調委員的名單不斷更新，會有機會吸納意見。

