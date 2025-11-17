西九龍高鐵站在一名離境男子的斜孭袋內，檢獲一個懷疑鐵蓮花。(資料圖片／鍾式明攝)

警方周日(16日)下午3時許接獲香港西九龍高鐵站保安員報案，指在一名離境男子的斜孭袋內，檢獲一個懷疑鐵蓮花。警員到場經調查後，以涉嫌「藏有攻擊性武器」，拘捕該名姓譚(69歲)內地男子，他現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊第六隊跟進。

10月31日下午及晚上，上址車站亦先後有一名19歲男子，以及21歲內地男子，過安檢時被揭發藏有鐵蓮花，當日兩人均涉「管有違禁武器」被捕。



原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/西九高鐵站69歲內地漢藏鐵蓮花被捕-半個月3宗/619150?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral