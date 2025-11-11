網民發帖大讚西九龍中心food court「世界級」掀起熱議 留言狂轟「啲櫈世界級垃圾」

有網民於連登討論區發帖，以「西九龍中心個Food court根本係世界級」為題，盛讚位於深水埗的西九龍中心美食廣場，更直指其堪比台灣士林夜市，「各國美食都食到又平民價錢，根本係旅遊景點」。帖文一出，旋即掀起熱烈討論，不少人留言力撐，稱該美食廣場內選擇多元而且價錢親民，是本地隱世掃街天堂，但亦有大批網民將重點放在廣場內的座椅上。

地道美食集中地

帖文迅速引來大量留言支持，有網民大讚該美食廣場實至名歸，除了近年Threads上爆紅的意大利Pasta小店之外，不少人都有分享其他美食，「有間韓國嘢貴咗少少，但係好好味」、「記得有間賣牛角包三文治，大份又好食」、「去親都淨係食芭堤雅海南雞加豬手/豬頸肉」等等。西九龍中心美食廣場由韓、泰、中、西式食品到甜品、手搖飲品均應有盡有，確實是地道美食集中地，網民紛紛留言指，「一個商場仲多野食過成個離島區」、「又平又多嘢食又非常好食」，對不少人來說都是不俗的選擇。

網民：啲櫈世界級垃圾

不過，該美食廣場並非完美無瑕，其座椅設計亦成為眾矢之的，可算是「世界級敗筆」，大量網民調侃該設計簡直猶如「坐姿矯正神器」，「Food court啲櫈世界級垃圾」、「張凳可以納入世界文化遺產」、「勁到你咩角度坐都唔會舒服，一定會跣返落嚟」。雖然有瑕疵，但整體而言，網民對西九龍中心美食廣場的評價依然偏向正面，認為其平靚正之餘，選擇之多令人驚喜。而且地理位置交通方便，無需過海或坐車去到郊區，只要一站到達深水埗，已可輕鬆享盡多國滋味。

圖片來源：連登討論區、OpenRice

