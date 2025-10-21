西九龍兩宗涉非華裔人士傷人案共五人送院

在柬埔寨被犯罪集團虐待致死的南韓22歲大學生樸某，骨灰10月21日被運回南韓，在仁川機場移交給官員，距離8月8日他被發現死亡起已74天。遭遇求職詐騙的樸某，7月17日以參加展覽為由前往柬埔寨，結果遭犯罪集團拘禁、折磨，最終在貢布省波哥山被發現遇害。 共同民主黨議員朴贊大表示，求職受阻、經濟困難的年輕人，最容易掉入陷阱。今年八月、九月間，有16名南韓人獲救，其中3人向他的辦公室求助，透過「非體制管道」脫困。 聯合國指出，這些詐騙中心於疫情期間在東南亞興起，透過網路與電話對全球進行詐騙，每年收益達數十億美元，估計有數十萬人在裡面工作，有些人被高薪誘惑，有的面臨暴力威脅。 樸某遺骸返家的同日，南韓警方拘捕了49名因詐騙、從柬埔寨遣返的嫌疑人。警方考量他們雖是犯罪嫌疑人，同時也曾遭當地犯罪團夥拘禁虐待，將徹查他們的出入境管道、犯罪據點結構與現況，以及受害情況等細節。

Yahoo 國際通 ・ 5 小時前