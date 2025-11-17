西九龍站旅客過關傳異味 揭鞋藏大麻遭查獲

【on.cc東網專訊】海關總署周一（17日）發布消息稱，西九龍站海關關員近日查獲旅客將大麻藏於鞋內，案件已移交海關緝私部門處理。

海關關員對入境旅客進行監管時，發現一人進入海關監管區且未向海關申報，於是抽查。過程中，關員發現該人身上有很濃的異常氣味，且言詞閃躲並持續催促關員，試圖加速離開現場。關員立即升級查驗，並在其左右腳鞋內分別查獲使用密封袋包裝的兩包疑似大麻植物，共計淨重24.3克。後經專業機構鑑定，在該批植物中驗出四氫大麻酚成分。

廣告 廣告

大麻屬於內地管制的麻醉藥品。根據規定，國家對麻醉藥品藥用原植物以及麻醉藥品和精神藥品實施管制，任何人走私、販賣、運輸、製造毒品，無論數量多少，將被追究刑事責任，並予以刑事處罰。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】