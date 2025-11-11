西九龍高鐵取票超強懶人包！攞飛流程、Trip.com優惠券一文睇晒！

高鐵取票

隨住個高鐵網絡越嚟越完善，由香港西九龍站出發，去返大陸各大城市真係越來越就腳！無論你想去深圳、廣州玩一日，定係要搭長途車去北京、上海，想唔想有個快靚正嘅旅程？無論你係返大陸探親戚朋友，定係做生意出Trip，一張高鐵飛就可以輕輕鬆鬆帶你走！雖然依家科技先進，電子飛係主流，但好多人搭車都仲係鍾意或者需要攞張實體飛。咪驚！呢篇《高鐵取票懶人包》就係專登為你度身訂造㗎啦！我哋會深入咁同你講吓，喺香港西九龍站同埋其他地方，點樣攞高鐵飛，有咩必知嘅嘢同埋超實用貼士，等你出發前準備得更妥當，成個旅途順順利利。跟住 Trip.com 嘅指引，同高鐵取票嘅煩惱講拜拜啦！

香港西九龍站點樣攞飛？ 📍

如果你揀咗訂實體紙本車票，我哋建議你喺中國內地嘅高鐵站或者任何官方認可嘅代售點攞高鐵飛，因為咁樣係最方便、最平嘅方法。

當你行去火車站嘅售票窗口搞手續嗰陣，記住一定要帶齊你嘅取票碼，仲有你訂飛嗰陣用過嘅所有乘客嘅有效身份證明文件正本（例如：回鄉證、台胞證或者護照等等）。確保啲資料齊晒，先至可以順利攞到你張實體高鐵飛，唔使喺度等咁耐。

內地站點： 通常都有 好完善嘅票務服務 。你可以用 自助售取票機 ， 快手快腳 咁搞掂攞飛、買飛呢啲嘢；如果遇到 特別情況 或者想問清楚啲，可以去 人工售票櫃位 ，佢哋唔單止可以幫你攞飛，仲可以幫你 買飛、改飛同埋退飛 ， 乜都幫你搞掂 。

西九龍站： 香港旅客想攞高鐵飛，可以去西九龍高鐵站地下 G 層嘅票務大堂。





西九龍站, 車站大堂

⚠️ 溫馨提示：電子車票嘅朋友

如果你已經成功買咗飛，自動有咗電子車票，咁就恭喜晒你！即係話你唔使特登去排隊等攞高鐵飛，慳返好多時間！你只需要憑你買飛嗰陣用嘅有效身份證件，就可以直接嘟證件入閘，輕鬆展開你嘅旅程。不過，一定要提醒所有同行嘅人，成個高鐵旅程入面，必須袋住訂電子飛嗰陣用嘅同一張有效證件正本，以備檢查，呢個係順利上車同旅途暢順嘅關鍵嚟㗎！

點樣喺香港西九龍高鐵站攞飛 🎫

根據你買飛嘅方法唔同，攞飛個流程都有啲唔同：

🤖 自助取票機

為咗令攞高鐵飛更方便，自助售取票機支援好多常用證件，唔同身份嘅人都可以輕鬆搞掂。主要包括：香港居民身份證，同埋經常來往內地嘅中國居民來往內地通行證（即係回鄉證）。

提提你，有啲自助機可能仲支援台胞證、外國護照等等其他有效證件，建議你出發前，最好Check清楚你要去嗰個站嘅自助機實際支援邊類型，確保你張證件啱規矩，咁樣攞高鐵飛先至唔會窒吓窒吓。

步驟好簡單：

行去自助取票機； 掃描身份證件； 確認乘車資料； 列印實體車票。

🧑‍💼 人工櫃位

如果遇到以下情況，我哋建議你直接去人工櫃位搞：

用非本地證件（例如護照）買飛

系統認唔到你張電子資料

記得帶齊： 購票證明／訂單編號、有效證件正本。

💸 喺香港攞廣深港高鐵飛要收費！

雖然喺香港西九龍站都搞得掂廣深港高速鐵路車票嘅高鐵取票服務，但各位旅客要特別留意，呢個服務係要收額外嘅跨境取票手續費㗎！

呢啲收費係根據你張飛嘅票價嚟計嘅：

如果車票費用低過人民幣 CNY200：每張會收港幣 HKD10 嘅手續費；

如果車票費用喺人民幣 CNY200 至 CNY300 之間：每張要收港幣 HKD20；

如果車票費用高過人民幣 CNY300：每張就要俾港幣 HKD30。

見到要收呢啲額外錢，Trip.com 強烈建議各位旅客，如果行程許可又方便，盡量選擇返喺中國內地嘅高鐵站攞飛，咁樣唔單止可以慳返一筆唔等使嘅錢，仲可以令你個旅程預算計得更精明！

西九龍站

🔔 高鐵取票有咩要知？

西九龍站出發： 請喺 列車開出前最少 45 分鐘 到站，預留 足夠時間 搞掂攞飛同埋安檢；

證件正本： 每個旅客都要憑 同車票相符嘅有效證件正本 去攞飛， 影印本或者相片係唔接受㗎 ；

提早到場： 同一個票務櫃位或者自助機可能 排隊排好耐 ， 建議早啲到 ；

繁忙時段： 撞正節假日或者人多嘅時候（好似週末、長假期），建議你預早啲攞飛，或者直接用電子飛過關。

西九龍高鐵站指引 ，高鐵路線、車站設施、前往西九龍站公共交通



