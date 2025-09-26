西九化身My Melody × Kuromi夢幻樂園！充氣設施+巨型夾公仔機+攤位遊戲+限定拍照機+獨家精品｜中秋好去處

環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
近年人氣急升的夢幻組合My Melody與Kuromi，將於10月4日至7日一連四日，登陸西九文化區，帶來佔地超過十萬呎的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」，場內有充氣設施、巨型夾公仔機、攤位遊戲、限定拍照機、獨家精品等，打造全港最大型的Sanrio主題戶外活動。
逾十萬呎園區 超可愛夢幻充氣設施
活動主場為「The Luna Carnival」，佔地超過十萬呎，設置多個以My Melody與Kuromi為主題的充氣遊樂設施。園區內的「Party Bounce」區域，設有高達三米的夢幻攀爬塔、彈彈橋及表演台。而「Battle Bounce」則是挑戰系玩家的最愛，設有障礙關卡、攀爬挑戰與極速滑梯，參加者可為所屬隊伍爭取分數，力拼Team Melody與Team Kuromi的總冠軍寶座。
巨型夾公仔機+攤位遊戲+限定拍照機+獨家精品
除了彈跳設施，園區亦設有八大主題攤位，包括「擲彩虹」、「拋環」、「洞洞球」、「套毛絨」、「冰壼球」及「投籃」等，考驗玩家的反應與技巧。每項遊戲均有機會贏取限定周邊，如毛絨公仔、咕𠱸與鎖匙扣等。場內更有高達五米的限定造型充氣My Melody與Kuromi裝置，戴上頭帶、手持應援棒，就似為粉絲打氣。為讓大家玩到盡，現場更設有巨型夾公仔機，滿載My Melody與Kuromi的獨家商品，又有拍照機，提供六款嘉年華主題相框，最後唔少得周邊商品專區，將販售多款精緻收藏品與實用日常用品，包括角色造型掛件、服飾單品等。
My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta
特級暢玩套票HK$268
暢玩套票HK$198
標準套票HK$188
My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta
日期：2025年10月4至7日（周六、日及中秋節假期）
時間：12nn至11pm
地址：西九文化區藝術公園大草坪
