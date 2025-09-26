西九化身My Melody × Kuromi夢幻樂園！充氣設施+巨型夾公仔機+攤位遊戲+限定拍照機+獨家精品｜中秋好去處

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

香港好去處｜西九化身My Melody Kuromi夢幻樂園 充氣設施+巨型夾公仔機+攤位遊戲+限定拍照機+獨家精品

近年人氣急升的夢幻組合My Melody與Kuromi，將於10月4日至7日一連四日，登陸西九文化區，帶來佔地超過十萬呎的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」，場內有充氣設施、巨型夾公仔機、攤位遊戲、限定拍照機、獨家精品等，打造全港最大型的Sanrio主題戶外活動。

活動主場為「The Luna Carnival」，佔地超過十萬呎，設置多個以My Melody與Kuromi為主題的充氣遊樂設施。（官方圖片）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

逾十萬呎園區 超可愛夢幻充氣設施

活動主場為「The Luna Carnival」，佔地超過十萬呎，設置多個以My Melody與Kuromi為主題的充氣遊樂設施。園區內的「Party Bounce」區域，設有高達三米的夢幻攀爬塔、彈彈橋及表演台。而「Battle Bounce」則是挑戰系玩家的最愛，設有障礙關卡、攀爬挑戰與極速滑梯，參加者可為所屬隊伍爭取分數，力拼Team Melody與Team Kuromi的總冠軍寶座。

廣告 廣告

園區內的「Party Bounce」區域，設有高達三米的夢幻攀爬塔、彈彈橋及表演台。（官方圖片）

而「Battle Bounce」則是挑戰系玩家的最愛，設有障礙關卡、攀爬挑戰與極速滑梯。（官方圖片）

巨型夾公仔機+攤位遊戲+限定拍照機+獨家精品

除了彈跳設施，園區亦設有八大主題攤位，包括「擲彩虹」、「拋環」、「洞洞球」、「套毛絨」、「冰壼球」及「投籃」等，考驗玩家的反應與技巧。每項遊戲均有機會贏取限定周邊，如毛絨公仔、咕𠱸與鎖匙扣等。場內更有高達五米的限定造型充氣My Melody與Kuromi裝置，戴上頭帶、手持應援棒，就似為粉絲打氣。為讓大家玩到盡，現場更設有巨型夾公仔機，滿載My Melody與Kuromi的獨家商品，又有拍照機，提供六款嘉年華主題相框，最後唔少得周邊商品專區，將販售多款精緻收藏品與實用日常用品，包括角色造型掛件、服飾單品等。

My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta

特級暢玩套票HK$268

暢玩套票HK$198

標準套票HK$188

SHOP NOW

八大主題攤位，包括「擲彩虹」、「拋環」、「洞洞球」、「套毛絨」、「冰壼球」及「投籃」等。（官方圖片）

高達五米的限定造型充氣My Melody與Kuromi裝置，戴上頭帶、手持應援棒，就似為粉絲打氣。（官方圖片）

高達五米的限定造型充氣My Melody與Kuromi裝置，戴上頭帶、手持應援棒，就似為粉絲打氣。（官方圖片）

拍照機，提供六款嘉年華主題相框。（官方圖片）

周邊商品專區，將販售多款精緻收藏品與實用日常用品，包括角色造型掛件、服飾單品等。（官方圖片）

My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta

日期：2025年10月4至7日（周六、日及中秋節假期）

時間：12nn至11pm

地址：西九文化區藝術公園大草坪

更多相關文章：

海洋公園水上樂園買一送一、人均只要$144！暢玩27個室內外設施

海洋公園哈囉喂2025登場！化身驚嚇結界 6大驚嚇體驗：詛咒盲盒、食人族部落

灣仔海濱Halloween音樂嘉年華！張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki等流輪表演 設萬聖攤位、市集

BLACKPINK演唱會香港站加場！明年1月啟德開唱 即睇加場售票詳情

萬聖節2025｜香港JOYPOLIS SPORTS推萬聖節歷險記！挑戰三大關卡/彩繪體驗/DJ派對/門票優惠買1送1

秋季旅遊博覽會2025延期至9.26開幕！KKday送入場門票/$10澳門船飛/澳門上葡京酒店減$200送SIM卡！入場有機會贏日本機票

中秋好去處2025（持續更新）！大澳舢舨夜遊體驗/過百盞燈籠大道/非遺手工藝工作坊

十一國慶｜煙花匯演外還可以去這裡！免費入場國慶賽馬日/科學館/濕地公園

香港好去處｜戶外花園DJ音樂啤酒節！重量級DJ廣東歌之夜、品嘗精釀德國啤、任食豬手/豬肉腸等佐酒小食

香港首個SUPER MARIO主題跑！超精美選手包：紅綠色跑手Tee、運動帽 即睇優先報名詳情

SEVENTEEN演唱會香港打造「CARATIA克拉境」！無人機、昂坪360、維港遊船等6大打卡集印章活動

香港機場餐廳地圖｜一文睇清新店/通宵營業餐廳/清晨開業早餐店/人氣餐飲 附地址及營業時間

香港暴雨警告冷知識｜1992歷時性暴雨催生黃雨/紅雨/黑雨！暴雨警告下應該要點做？原來曾經有過「綠雨」