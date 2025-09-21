西北太平洋最強颱風 樺加沙強度16級

【on.cc東網專訊】中央氣象台周日（21日）表示，今年第18號颱風「樺加沙」上周六（20日）增強為超強颱風。樺加沙中心附近風力16級（55米/秒），成為今年以來西北太平洋最強颱風。

周日早上5時，樺加沙中心位於距離菲律賓馬尼拉東偏北方向約770公里的西北太平洋，預計以每小時15公里繼續向西北方向移動，強度繼續增強，周一（22日）穿過巴士海峽，周二（23日）淩晨進入南海東北部並趨向廣東沿海。強降雨將陸續影響廣東、福建、廣西等地，最強影響時段為周二至四（23至25日）。

未來一周，隨著北方冷空氣南下加上颱風，南方大部氣溫將下降。江南多地最高氣溫將降至25°C左右，不少地方最高氣溫還將創立秋後新低。同時，北方大部涼意明顯，華北北部、東北地區以秋高氣爽天氣為主，最高氣溫20°C出頭，最低氣溫10°C上下。西北地區東部到黃淮等地多降雨，未來3天多地最高氣溫只有20°C上下，明顯低於常年同期。鄭州周二最高氣溫僅18°C，較常年同期偏低約8°C。

