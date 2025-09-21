樺加沙強度或達超強颱 沿岸水位或與山竹天鴿相若
西北太平洋最強颱風 樺加沙強度16級
【on.cc東網專訊】中央氣象台周日（21日）表示，今年第18號颱風「樺加沙」上周六（20日）增強為超強颱風。樺加沙中心附近風力16級（55米/秒），成為今年以來西北太平洋最強颱風。
周日早上5時，樺加沙中心位於距離菲律賓馬尼拉東偏北方向約770公里的西北太平洋，預計以每小時15公里繼續向西北方向移動，強度繼續增強，周一（22日）穿過巴士海峽，周二（23日）淩晨進入南海東北部並趨向廣東沿海。強降雨將陸續影響廣東、福建、廣西等地，最強影響時段為周二至四（23至25日）。
未來一周，隨著北方冷空氣南下加上颱風，南方大部氣溫將下降。江南多地最高氣溫將降至25°C左右，不少地方最高氣溫還將創立秋後新低。同時，北方大部涼意明顯，華北北部、東北地區以秋高氣爽天氣為主，最高氣溫20°C出頭，最低氣溫10°C上下。西北地區東部到黃淮等地多降雨，未來3天多地最高氣溫只有20°C上下，明顯低於常年同期。鄭州周二最高氣溫僅18°C，較常年同期偏低約8°C。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
打風｜天文台：颱風米娜星期六帶來狂風驟雨！樺加沙接力襲港威力媲美「山竹」？ 網民：下星期二至四坐8望10
今年香港特別多颱風，受強烈熱帶風暴米娜影響，天文台今日（9月19日）9:20am改發三號強風信號，本港高地正吹強風，普遍風勢將會增強，海面有大浪及湧浪，天文台表示米娜已於2:50pm在汕尾登陸，會評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。至於另一股超級風暴樺加沙已生成，是否如大家所講般，威力比「山竹」強呢，天文台都有說明情況，即睇詳情～Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
真係唔需要開冷氣？林超英超淺白解釋風扇仔消暑原理
香港濕熱世上最熱！不少人的家裡都會冷氣長開，但前天文台台長林超英卻以炎夏也不開冷氣聞名，身體力行支持環保減碳。他最新在 YouTube 訪問中以極淺白方式，解釋了他如何用風扇仔來保持涼快！同時也教導如何利用循環扇來提升冷氣效率，讓大家可以不用完全仿效風扇 KOL，也可以更環保省電。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
中電 CEO 指要建構AI電網 研電動車高峰時段向電網反向送電
中電控股(0002.HK)首席執行官蔣東強發表網誌,指出人工智能(AI)已成為重塑能源行業的一股力量,而 AI 應用潛力,最能體現在能源生態系統的核心「電網」身上。他認為,必須思考如何建構更智慧、更具韌性的電力網絡,以應對極端天氣等挑戰。infocast ・ 21 小時前
聲秀︳林錦興被淘汰後指吳浩康出言侮辱 TVB出完整片段還原真相 Deep嬲爆要求公開對質
TVB音樂綜藝《聲秀》以師徒制培訓學員，早前一集中導師之一吳浩康Deep嘅學員林錦興(小林）被淘汰後，Deep向小林作出提點。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
蘋果iPhone｜iPhone 17 似炒燶 僅Pro Max有捧場 半日暫報賺近3000元
最新一代蘋果iPhone 17系列今日正式在香港發售。雖然網上不少人表示iPhone不如以往，但根據網上最新回...BossMind ・ 1 天前
爆一爆｜北都發展預示 香港「去家族化」（Louise）
特首已心急如焚，在施政報告中力谷「北都」。位於上水、古洞一帶的「北都」，近幾年火速成型，自幼在此成長故對「北都」特別有感覺。近期收地拆卸工程如火如荼，見證香港六、七十年代工業時期的「振興鎅木廠」、「興業電子廠」、以至有60年歷史的鄉村教會-信義會靈合堂都一一拆卸移為平地。Yahoo財經專欄 ・ 21 小時前
蘋果北京門市：iPhone17系列現貨賣光 黃牛加價最高千元
蘋果 iPhone 17 系列新品周五（19 日）正式開售，引發市場關注。今天上午 9 點多，北京一家蘋果門市外，不少黃牛堆放著蘋果紙袋和未拆封的 iPhone17 系列手機，正在加價售賣，不時有閃送人員接單。鉅亨網 ・ 1 天前
飛常日誌2︳遊客機場野生捕獲馬國明高海寧開工未見蔡思貝 網民：可以放心追劇了
TVB劇《飛常日誌》以機場工作人員嘅故事為骨幹，去年初播出後反應不俗，早前TVB宣布開拍續集《飛常日誌2》。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃宗澤出席時裝品牌活動造型惹熱議 網民：我諗起我阿媽去拜年嗰個樣
黃宗澤（Bosco）近年中港兩邊走，於內地劇接劇之餘，更加參與內地綜藝真人騷，人氣高企，吸金力非常驚人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
安全隱患｜小米召回逾11萬輛標準版SU7 市監總局：存安全隱患 以OTA技術升級輔助駕駛功能
根據中國市監總局公告，小米（1810）需召回逾11萬輛SU7標準版電動車，消息隨即登上微博熬搜榜首，拖累股價今日低開2%，曾低見55.7元，暫報56.5元，仍跌0.62％。小米創辦人雷軍及小米汽車其後發文宣佈「小米汽車OTA秋季大版本升級」，似是回應有關召回消息。BossMind ・ 1 天前
和牛放題限時買一送一！銅鑼灣牛舞Gyumai燒肉及涮涮鍋放題 人均$216起任食薩摩牛/樂天澳洲和牛/蒜香牛油帆立貝+汽水任飲
日本鹿兒島著名燒肉品牌Beefar’s，首間以放題形式開設的燒肉及涮涮鍋專門店「牛舞Gyumai」，一直嚴格挑選全球各地品質上乘的珍稀肉品及高質日本料理，在尋找頂級和牛的旅程上，「薩摩牛」絕對是不容錯過的牛界明星！薩摩牛來自日本九州最南端的薩摩半島，當地溫暖的氣候為肉牛生長提供了理想環境，能被認定為薩摩牛的個體，不僅BMS霜降程度需達5級以上，還必須是至少28個月大、未生育過的母牛，且全程不使用抗生素與生長激素，如此嚴苛的標準，造就了薩摩牛的鮮紅粉嫩肉質，均勻分布的油花，油脂間還彌漫著迷人的奶油香氣，入口即化的美妙口感，想不到如此高質靚牛，只需$216起就有機會放題式肆意任嘗！優惠在9月16日下午三點在KKday開搶，大家快約朋友一起品嚐吧！Yahoo Food ・ 1 天前
iPhone 17開賣，橙色要變年度色嗎？迎接「橙色時代」降臨：Taylor Swift新碟主打橙色、「元祖級」有這個奢華級名牌
iPhone 17開賣，門市已經現人龍去買賣新手機。iPhone 17系列當中，今年話題性的「宇宙橙」iPhone 17 Pro有價有市，這款橙色成為「果迷」的心頭好，同時也是本年度大熱顏色之一。Yahoo Style HK ・ 1 天前
王晶重提追討分手費舊聞 溫兆倫留言直插「與事實完全不符合」著對方積口德
導演王晶拍戲以外，近年積極經營內地社交平台，並且以其人生經驗同見聞大玩「你問我答」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
TikTok傾掂未？習特通話對比雙方說法
美國總統特朗普和中國國家主席習近平周五通話，實現兩人自6月初以來的首次直接交談。北京發布新聞稿後特朗普也在自己的Truth Social上親自發文。Bloomberg ・ 1 天前
暴風圈｜全智賢新劇一句對白引發辱華風波 香港場景被轟刻意醜化中國
韓國女星全智賢與姜棟元主演嘅Disney+原創政治愛情新劇《暴風圈》已上線，為全智賢暌違4年嘅劇集，亦係佢首部Disney+劇作，並於內裡出演極具挑戰性嘅女政治家角色，成為劇情賣點之一。不過，近日全智賢於劇中一句對白引發輿論風暴。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
iPhone 17開售首日 中國消費者偏愛銀色、橙色
9 月 19 日早上不到 8 點，蘋果 (AAPL-US) 上海南京東路旗艦店門口，前來領取 iPhone 17 系列手機的顧客排起長龍，目測現場人數超過百人，首日來取機的顧客多為購買 iPhone 17 Pro 和 Phone 17 Pro Max，顏色上今年新增的橙色和傳統的銀色更受偏愛。鉅亨網 ・ 1 天前
紫金黃金籌250億 首日孖展超9倍
本港再迎接重磅新股，由紫金礦業（2899.HK）分拆的紫金黃金國際（2259.HK）周五（19日）起招股，集資近250億元，將是電動車電池製造商寧德時代（3750.HK）5月上市後，年內集資規模第二大的新股，亦有望成為今年5月以來全球最大的IPO。每股發售價定於71.59元，一手100股，入場費7231.19元。信報財經新聞 ・ 1 天前
蘋果iPhone 17上市首日引爭議 門店樣機被發現多處劃痕
【彭博】— 從香港到倫敦、紐約，全球各地的電子產品消費者周五都在排長隊等待購買蘋果公司最新款iPhone。然而，一些人抵達零售店後卻發現，某些樣機已經出現劃痕。Bloomberg ・ 1 天前
問題未解決！英偉達投資英特爾 這業務仍是無底洞
投資者或許為英偉達（宣布投資50億美元入股英特爾而歡呼，不過，舉動對英特爾眼下最大難題幫助有限，就是如何拯救每況愈下的晶片代工業務。Yahoo財經 ・ 1 天前
分析師：比特幣受惠美國減息 年底上望15萬美元
美國聯儲局九個月來首次減息，為比特幣（BTC-USD）今年第四季走勢鋪路。隨着決策官員預測年底前可能再減息兩次，投資者重新關注比特幣於聖誕的價格走向。Yahoo財經 ・ 1 天前