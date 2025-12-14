西區薄扶林道三車相撞 初步12人傷

【Now新聞台】西區薄扶林道有兩輛小巴及的士相撞，初步12人受傷。

3男9女傷者大部分是小巴乘客，他們坐在路邊，救護員為他們初步包紮後，由救護車送去瑪麗醫院治理，涉事司機在現場向警員提供資料。

上午近9時，兩輛專線小巴及一輛的士在西區薄扶林道109號對開發生碰撞，警方正調查意外原因。

