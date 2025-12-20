西安地鐵全攻略：路線圖/景點/票價懶人包！輕鬆玩轉兵馬俑、鐘樓、回民街

西安地鐵

去西安旅行，唔通仲諗住搭的士周圍去？太 out 啦！而家嘅西安已經係一個現代化大都會，個地鐵網絡四通八達，想去邊都勁方便！無論你想去睇兵馬俑，定係去回民街掃街，搭地鐵就係你最 Smart 嘅選擇，慳錢又慳時間。

為咗令你嘅西安之旅玩得更順暢，Trip.com 已經幫你準備好呢份「西安地鐵終極天書」，由最新路線圖、頭班車尾班車時間，到點樣買飛最抵，再加埋沿線有咩必去景點，全部一次過話你知，跟住玩就冇錯啦！

點樣由香港去西安？話咁快就到！

香港每日都有唔少直航機飛去西安咸陽國際機場，好似山東航空、香港航空都有飛，話咁快就到！一落機，仲可以直接駁地鐵14號線出市區，無縫銜接你嘅古都大冒險！

西安地鐵基本功：時間、價錢、買飛教學

營運時間 ：大部分線路都係朝早 6 點左右開，到夜晚 11 點至 11 點半收車。不過穩陣起見，出發前最好都係上官網 check 下最新時間表，費事錯過尾班車要搭貴的士！

車費幾錢 ：西安地鐵平到你唔信！起步價只係 ¥2，之後按距離收費，就算搭好遠都唔肉赤，絕對係窮遊恩物！

點樣買飛？

自助售票機 ：最直接嘅方法，收現金、支付寶、微信支付。 手機 App ：下載「西安地鐵 APP」或者直接用支付寶/微信/雲閃付嘅乘車碼，嘟一下就入閘，超級方便！ 人工窗口 ：如果你唔熟手機操作，可以去窗口搵職員幫手。



西安地鐵重要路線 + 沿線景點速覽

西安地鐵路線圖

西安地鐵線路超多，但作為遊客，記住以下幾條「黃金路線」就夠你玩！

2號線 (紅色) ： 南北大動脈！ 貫穿市中心，必去嘅 鐘樓 、 鼓樓 、 回民街 、 陝西歷史博物館 同 西安城牆 (南門) 全部都喺呢條線，搭佢就啱晒！

3號線 (紫色) ： 打卡專線！ 主要去市區東南部，想去睇 大雁塔 、 大唐不夜城 、 青龍寺 或者去 小寨 行街 shopping，搭佢就冇錯。

4.號線 (綠色) ： 歷史文化線！ 連接住 大雁塔 、 大明宮國家遺址公園 同埋夢幻嘅 大唐芙蓉園 ，一條線帶你穿越盛唐！

9號線 (橙黃色) ： 兵馬俑專線！ 由市區嘅「紡織城」站轉乘，就可以直達 華清宮 同 秦始皇帝陵博物院 (兵馬俑) ，自由行必搭！

14號線 (淺藍色)：機場快線！ 連接西安咸陽國際機場同西安北站 (高鐵站)，一落機或者搭高鐵，轉呢條線出市區就最快。

西安旅行團 2025 行程推介及賣點 兵馬俑、華清宮、旅拍、市中心接送

搭地鐵就到！4大必去景點推介

1. 西安鐘樓 (地鐵2號線 - 鐘樓站)

鐘樓絕對係西安嘅 C 位地標，企正喺古城嘅中心點。呢座有600幾年歷史嘅建築，無論日頭定夜晚睇都咁宏偉。特別係夜晚著燈之後，金碧輝煌，靚到癲！想影靚相打卡，嚟呢度就啱晒！

西安鐘樓

Shop Now

2. 大雁塔 (地鐵3/4號線 - 大雁塔站)

大雁塔係唐三藏（玄奘法師）為咗存放西經而起嘅，係西安最具代表性嘅佛教古塔。行完大雁塔，夜晚一定要去埋隔離嘅「大唐不夜城」，成條街都係仿唐建築同精彩表演，好似返咗古代咁，氣氛超正！

大雁塔

Shop Now

3. 大明宮國家遺址公園 (地鐵4號線 - 含元殿站)

想感受下大唐帝國嘅氣派？嚟大明宮遺址公園啦！呢度以前係唐朝最宏偉嘅皇宮，雖然而家得返地基遺址，但個公園超級大，行喺其中，依然可以想像到當年萬國來朝嘅盛況。

大明宮國家遺址公園

Shop Now

4. 西安博物院 (地鐵2號線 - 南稍門站)

如果 book 唔到大熱嘅陝西歷史博物館，去西安博物院一樣有驚喜！呢度以小雁塔為中心，博物館雖然唔大，但收藏咗好多珍貴文物，而且環境清幽，可以靜靜地欣賞歷史，重點係可以免費預約！

西安博物院

Shop Now

