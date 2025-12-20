宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
西安地鐵全攻略：路線圖/景點/票價懶人包！輕鬆玩轉兵馬俑、鐘樓、回民街
去西安旅行，唔通仲諗住搭的士周圍去？太 out 啦！而家嘅西安已經係一個現代化大都會，個地鐵網絡四通八達，想去邊都勁方便！無論你想去睇兵馬俑，定係去回民街掃街，搭地鐵就係你最 Smart 嘅選擇，慳錢又慳時間。
為咗令你嘅西安之旅玩得更順暢，Trip.com 已經幫你準備好呢份「西安地鐵終極天書」，由最新路線圖、頭班車尾班車時間，到點樣買飛最抵，再加埋沿線有咩必去景點，全部一次過話你知，跟住玩就冇錯啦！
推廣日期：由即日起至 2025 年 12 月 31 日
西安鐘樓 🌃 歷史建築夜景絕美，HK$33起即日可用！
《長恨歌》現場演出 🎭 西安必睇夜遊經典！HKD$263.68起
探索兵馬俑秘境🔥含午餐+與發現者合照📸僅HK$203！
晚出發！兵馬俑+華清宮深度遊，贈漢服妝造🎁僅HK$196起！
兵馬俑+華清宮一日遊🔥8-15人小團，中/英文導遊深度解密歷史！💰256HKD起
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
點樣由香港去西安？話咁快就到！
香港每日都有唔少直航機飛去西安咸陽國際機場，好似山東航空、香港航空都有飛，話咁快就到！一落機，仲可以直接駁地鐵14號線出市區，無縫銜接你嘅古都大冒險！
抵玩機票推介
香港 -> 西安 (單程)：山東航空，低至HK$1,023
香港 -> 西安 (來回)：香港航空，低至HK$1,491
小貼士： 記得上 Trip.com 睇下最新航班優惠，隨時執到平機票！
西安地鐵基本功：時間、價錢、買飛教學
營運時間：大部分線路都係朝早 6 點左右開，到夜晚 11 點至 11 點半收車。不過穩陣起見，出發前最好都係上官網 check 下最新時間表，費事錯過尾班車要搭貴的士！
車費幾錢：西安地鐵平到你唔信！起步價只係 ¥2，之後按距離收費，就算搭好遠都唔肉赤，絕對係窮遊恩物！
點樣買飛？
自助售票機：最直接嘅方法，收現金、支付寶、微信支付。
手機 App：下載「西安地鐵 APP」或者直接用支付寶/微信/雲閃付嘅乘車碼，嘟一下就入閘，超級方便！
人工窗口：如果你唔熟手機操作，可以去窗口搵職員幫手。
西安地鐵重要路線 + 沿線景點速覽
西安地鐵線路超多，但作為遊客，記住以下幾條「黃金路線」就夠你玩！
2號線 (紅色)：南北大動脈！ 貫穿市中心，必去嘅鐘樓、鼓樓、回民街、陝西歷史博物館同西安城牆 (南門)全部都喺呢條線，搭佢就啱晒！
3號線 (紫色)：打卡專線！ 主要去市區東南部，想去睇大雁塔、大唐不夜城、青龍寺或者去小寨行街 shopping，搭佢就冇錯。
4.號線 (綠色)：歷史文化線！ 連接住大雁塔、大明宮國家遺址公園同埋夢幻嘅大唐芙蓉園，一條線帶你穿越盛唐！
9號線 (橙黃色)：兵馬俑專線！ 由市區嘅「紡織城」站轉乘，就可以直達華清宮同秦始皇帝陵博物院 (兵馬俑)，自由行必搭！
14號線 (淺藍色)：機場快線！ 連接西安咸陽國際機場同西安北站 (高鐵站)，一落機或者搭高鐵，轉呢條線出市區就最快。
更多推介
西安旅行團 2025 行程推介及賣點 兵馬俑、華清宮、旅拍、市中心接送
搭地鐵就到！4大必去景點推介
1. 西安鐘樓 (地鐵2號線 - 鐘樓站)
鐘樓絕對係西安嘅 C 位地標，企正喺古城嘅中心點。呢座有600幾年歷史嘅建築，無論日頭定夜晚睇都咁宏偉。特別係夜晚著燈之後，金碧輝煌，靚到癲！想影靚相打卡，嚟呢度就啱晒！
附近Local Tour推介：
西安經典城市遊+接送服務+城牆+永寧門+鐘樓+大雁塔，低至HK$339(7人已購)
西安古城經典遊|西安博物院及小雁塔地標特色，低至HK$402(86人已購)
秦始皇帝陵博物院（兵馬俑）＋西安城市觀光＋午餐|城牆、大雁塔及鐘樓，低至HK$878(4人已購)
2. 大雁塔 (地鐵3/4號線 - 大雁塔站)
大雁塔係唐三藏（玄奘法師）為咗存放西經而起嘅，係西安最具代表性嘅佛教古塔。行完大雁塔，夜晚一定要去埋隔離嘅「大唐不夜城」，成條街都係仿唐建築同精彩表演，好似返咗古代咁，氣氛超正！
附近Local Tour推介：
西安博物院+西安城牆+大雁塔一日遊【15人小團丨西博含講解】，低至HK$230(221人已購)
西安古城經典遊|西安博物院及小雁塔地標特色，低至HK$402(86人已購)
私人夜遊：回民街+大雁塔+大唐不夜城，低至HK$477(29人已購)
3. 大明宮國家遺址公園 (地鐵4號線 - 含元殿站)
想感受下大唐帝國嘅氣派？嚟大明宮遺址公園啦！呢度以前係唐朝最宏偉嘅皇宮，雖然而家得返地基遺址，但個公園超級大，行喺其中，依然可以想像到當年萬國來朝嘅盛況。
4. 西安博物院 (地鐵2號線 - 南稍門站)
如果 book 唔到大熱嘅陝西歷史博物館，去西安博物院一樣有驚喜！呢度以小雁塔為中心，博物館雖然唔大，但收藏咗好多珍貴文物，而且環境清幽，可以靜靜地欣賞歷史，重點係可以免費預約！
附近Local Tour推介：
文物知音・西安博物院半日遊【資深講師/印章打卡/含景區門票】，低至HK$39(475人已購)
西安博物院+西安城牆+大雁塔一日遊【15人小團丨西博含講解】，低至HK$230(221人已購)
【限時激賞！Yahoo 用戶專享酒店優惠】
Trip.com 同 Yahoo 聯手送你獨家著數！只要係 Yahoo 用戶，訂西安酒店就可以慳更多，優惠券數量有限，先到先得，快啲 click入去挪優惠啦！
優惠一：滿 HK$750 即減 HK$50
優惠碼：GSVPUNCNXH
優惠二：滿 HK$2,000 即減 HK$100
優惠碼：SYEIBNNHBK
更多西安遊玩攻略
【西安開通香港高鐵】西安直達香港高鐵已開通，購票/站點/車次等訊息一文速覽
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
大埔宏福苑五級火｜大埔民政專員在路祭衣着惹爭議 為此致歉
大埔宏福苑五級火造成至少161人死亡，包括殉職消防員何偉豪，消防處昨日為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，並到宏福苑災場進行路祭。不過，大埔民政專員陳巧敏昨日身穿黑白色連衣裙，被市民批評花樣太高調，她就此致歉。am730 ・ 2 小時前
30歲女早餐改吃番薯、香蕉3個月脂肪肝消失？一步驟令番薯增肥變減肥，零運動照樣激瘦5kg
根據中大調查顯示，全港有4份之1香港人患有脂肪肝，到底要如何預防及改善脂肪肝問題呢？早前，有一名30多歲女子成功以改變早餐飲食習慣，短短3個月內脂肪肝便神奇地消失，更成功在零運動的情況下瘦了5公斤。Yahoo Style HK ・ 1 天前
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤於亞博舉行《KEUNG TO ”LAVA“ LIVE 2025》演唱會，得知有大埔宏福苑受災的歌迷入場，特別致意：「希望在坐的每一位，今晚可以釋放自己所有情緒，開心或唔開心又好，我哋都當係一場夢，我哋盡情發呢場夢。」Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
《新聞女王2》袁富華首拍TVB劇過足戲癮有望演續集 大讚阿佘Bosco：冇返咁上下功力做唔到
TVB台慶劇《新聞女王2》喺日前（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，而飾演「終極Big Boss」東南亞神秘富商Richard Wu嘅袁富華亦有出席，期間接受傳媒訪問，承認獲監製斟演《新聞女王》電影版或續集。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
前港姐亞軍陸詩韻轉行從商單身多年 45歲慶生相疑爆新戀情
2005年港姐亞軍陸詩韻（Sharon）於TVB發展數年星運平平，2009年決定轉行從商，曾經營內衣、餐飲及美容生意，更榮升「2025年大灣區香港女企業家總會」副主席。雖然事業得意，但感情生活卻荊棘滿途，曾被爆出因被前男友連累，而身負340萬巨債，自此便一直單身。喺今個月29日就係佢嘅45歲生日，近日佢就出席慶生飯局，並喺社交網站上載多張照片，當中包括於一名中年男士嘅照片，疑似有新戀情？！Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
薛凱琪44歲保養美如18歲，連劉嘉玲都羡慕！6大私藏凍齡大揭秘：每天1杯牛蒡汁、每晚必抹油？
薛凱琪愈活愈年輕，總忍不住讓人感嘆她似乎永遠停留在少女階段，在她的臉上完全找不到歲月痕跡。薛凱琪的凍齡秘訣既不是天價護膚品，也不是嚴苛的飲食習慣，而是藏在日常生活中的小習慣。究竟是甚麼讓薛凱琪在44歲依舊散發少女光芒？以下即為大家揭曉她的6大獨門凍齡保養秘方！Yahoo Style HK ・ 1 天前
袁詠儀突然不愛買包了！張智霖竟喊「怕怕的，不如買兩個吧」 24年婚姻寵溺藏不住
誰也沒想到，張智霖竟然會因為老婆袁詠儀「不買包」而感到不安！近日他在新劇《璀璨之城》開機活動上分享的一段話，引發不少討論，也使得兩人結婚24年的相處日常再度成為話題。姊妹淘 ・ 23 小時前
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 1 天前
蜜雪冰城石門店難作業績指標 女老闆曾自爆為拿身分證開店
開業未滿1年的蜜雪冰城石門分店舖位傳出招租，據報月租更高達16萬元，引起網民熱議要賣多少杯才能交租。然而該加盟店結業，能否預視業績？ 翻查資料顯示，蜜雪冰城最新業績依然強勁，母企半年多賺44%，近日業務拓展到美國荷里活星光大道；石門加盟店的女老闆則曾自揭開店是為了續簽身分證，有特別目的，似乎難作後市趨勢指標Yahoo財經 ・ 1 天前
Coldplay Kiss Cam 揭婚外情︱科技公司前女高層嘆職業生涯告終 長期承受滋擾影響子女︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國搖滾天團 Coldplay 今年 7 月全球巡演期間，在美國波士頓站的 Kiss Cam 環節中，意外揭露一樁科技公司高層婚外情，涉及美國科技公司 Astronomer 前人力資源主管卡博特（Kristin Cabot）與時任行政總裁拜倫（Andy Byron）。卡博特首次公開談及事件對生活帶來的衝擊，形容自己長期承受網絡辱罵、恐嚇，並因事件難以再找到工作。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
張柏芝分享與兒子相處之道 劉嘉玲爆狄波拉私下評價前媳婦
內地真人騷節目《一路繁花2》近期熱播，參與藝人不時爆出鮮為人知的事情，令節目熱度有增無減。日前播出最新一集...Yahoo 娛樂圈 ・ 41 分鐘前
內地網民小紅書分享塔門露營BBQ 或屬違法
近日有內地網民在小紅書分享，自己與友人在西貢塔門島露營，以及展示自製燒烤爐，炮製「潮汕烤魷魚」等。引起網民關注，並提醒在香港非指定地點生火或燒烤，或已違反相關法例。 事主在小紅書以《沒有野豬的塔門島露營》為題，片段所見，一行人在草地上搭營後，準備燒烤，燒烤爐以石頭及鐵絲網搭建，並燃點木塊生火燒烤，亦自備燃氣罐及露am730 ・ 20 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025 首發宣傳片｜ 陳自瑤陳楨怡大Show長腿勁吸睛 傅嘉莉喊出「感動年華」
無綫電視年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》將於明年1月4日（星期日）假澳門上葡京綜合度假村—上葡京綜藝館隆重舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
中國大拋美國國債 持倉降至全球金融危機以來最低位
【彭博】— 外國投資者持有的美國國債10月因中國大幅拋售而下降，儘管包括日本和英國在內的一些國家增加了頭寸。Bloomberg ・ 1 天前
台北車站斬人案︱27 歲疑犯擲煙霧彈後隨機斬人 疑畏罪墜樓後不治 釀至少四死多傷｜Yahoo
台北捷運台北車站今（19 日）傍晚有人投擲煙霧彈，造成一人重傷、一人吸入煙霧不適。疑犯其後逃往中山站附近的誠品南西店隨機傷人，造成多人受傷，疑犯其後從約 6 樓高處墜下。台北市長蔣萬安表示，疑犯極可能是畏罪墜樓。連同疑犯，本案已有 4 人死亡。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
減肥界傳說！胡杏兒2個月狂瘦21kg，就靠「這食物」＋瘦瘦湯吃出神級身材
說到狠角色減肥代表，胡杏兒真的名列前茅！她當年拍完《肥田喜事》，體重一度來到76kg，後來竟然只花2個月就瘦回55kg，整整輕了21kg，速度快到像開外掛。最猛的是，生了三胎後居然依舊辣，身材緊實又精女人我最大 ・ 1 天前
萬綺雯客串《驅魔龍族馬小玲》，預告1秒鏡頭即掀回憶！55歲「永遠的馬小玲」保養有道更添女人魅力
臨兵鬥者皆陣列在前！《驅魔龍族馬小玲》電影預告日前釋出，隨即引起童年回憶！大家都在留意新版電影會否有原班人馬加入時，預告裡就來給大家1秒馬小玲（萬綺雯）的鏡頭，都足以令網民熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
援烏900億歐元達成協議 歐盟動用俄凍結資產卡關
（法新社布魯塞爾19日電） 歐洲聯盟領導人今天達成協議，將向烏克蘭提供900億歐元貸款，以填補即將出現的財政缺口，但未能就使用俄羅斯遭凍結資產來籌措資金達成共識。這項協議在布魯塞爾峰會經過超過一天協商達成，為基輔提供迫切需要的援助；與此同時，美國總統川普也推動盡快達成協議，以結束俄烏戰爭。法新社 ・ 1 天前
【萬寧】一日限定全場88折 10大精選必買產品（只限19/12）
萬寧今日（12月19日）全場產品無門88折，部分產品仲有折上折優惠，即睇以下10大精選必買單品，無論聖誕送俾人定自用都一樣咁啱！YAHOO著數 ・ 1 天前
日本防災報告預警：東京 7.3 級地震足以造成 1.8 萬人死亡
日本政府一個委員會估計，一場在東京地底發生的強烈地震，足以奪走 18,000 人的生命，並造成 83 兆日圓（港幣約 4.15 萬億元）的經濟損失。小組警告，這場災害將會帶來全國危機，呼籲社會各界制訂計劃，舒緩災難帶來的影響。Yahoo新聞 ・ 21 小時前