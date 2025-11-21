西安旅行團推介2025：香港直飛/高鐵玩盡兵馬俑、古城牆、華山（附Trip.com慳錢優惠）

西安旅行團推介

一講起西安，你係咪即刻諗起秦始皇兵馬俑嘅震撼場面，同埋大唐盛世嘅輝煌氣派？呢座做過十三朝古都嘅城市，真係周圍都係寶！由世界第八大奇蹟兵馬俑，到唐僧取經後翻譯佛經嘅大雁塔；由可以踩單車嘅明代古城牆，到食到停唔到口嘅回民街，每一處都散發住濃濃嘅歷史味同埋獨特嘅城市魅力。

想玩得又歎又慳時間？Join個靚團就最啱啦！唔使自己 plan 到頭都大，有專業導遊帶你捐窿捐罅，深度體驗呢座古老又充滿活力嘅城市。我哋 Trip.com 已經為你精選咗多款CP值超高嘅西安旅行團，即刻睇下邊個啱你心水啦！

即時查看旅行團資訊

【香港出發話咁易！】直飛/高鐵任你揀

由香港出發去西安，話咁快就到！

✈️ 搭飛機： 最快手嘅方法！國泰、港航每日都有直航機，大約3個鐘就到，瞓一覺就差唔多㗎啦。想搵平機票？記得上Trip.com格下價啦！

🚄 搭高鐵： 西安直達香港嘅高鐵已經開通咗！想體驗下「陸地飛行」嘅感覺，沿途睇下風景，都係一個唔錯嘅選擇。

【精選西安旅行團】總有一款啱你心水！

【兩日一夜快閃團】兵馬俑+挑戰華山 濃縮精華遊

啱晒想請少啲假，但又想玩盡重點嘅你！兩日時間帶你睇晒世界遺產兵馬俑，再挑戰埋以險峻聞名嘅「天下第一險山」華山，將歷史人文同壯麗山景一次過打包，CP值爆燈！

2日1晚 · 秦始皇帝陵博物院（兵馬俑）+華山

行程速覽

出發地點： 西安市區集合 行程時間： 2日1夜 住宿安排： 華山腳下酒店 價錢： 低至 HK$1,024 起



行程亮点

一次過解鎖兩大世界級景點：兵馬俑 & 險峻華山！ 包含唐玄宗與楊貴妃嘅愛情故事發生地——華清宮。 特別安排「華山英雄宴」晚餐，夠晒地道！ 夜晚再去埋超紅嘅「大唐不夜城」，感受盛唐夜生活。

行程點玩？

Day 1: 集合後直奔華清宮同兵諫亭，之後就係重頭戲——秦始皇兵馬俑博物館！夜晚食埋英雄宴，住喺華山腳下養足精神。 Day 2: 全日挑戰華山！征服南、西、東、北峰，影夠靚相！夜晚返到西安，喺大唐不夜城自由行，之後就解散啦。







【四日三夜深度遊】兵馬俑+古城牆單車 文化體驗之旅

如果你想慢慢感受西安嘅千年韻味，呢個4日團就啱晒你。除咗必去嘅兵馬俑，仲會帶你參觀收藏大量國寶嘅陝西歷史博物館，同埋喺古城牆上踩單車，體驗一個集歷史、文化、悠閒於一身嘅經典之旅。

4日3晚 · 秦始皇帝陵博物院（兵馬俑）+陝西歷史博物館+西安城牆

行程速覽

出發地點： 西安（提供接機/接高鐵站服務） 行程時間： 4日3夜 住宿安排： 西安市區酒店 價錢： 低至 HK$3,026 起



行程亮点

深度體驗秦、唐文化，玩得更透徹！ 親手整個迷你兵馬俑帶返屋企做手信！ 包埋大型歌舞劇《西安千古情》門票。 登上古城牆，仲可以睇埋非物質文化遺產表演。

行程點玩？

Day 1: 專人接機/站，送你返酒店Check-in，之後自由活動。 Day 2: 遊覽兵馬俑博物館同麗山園，下晝體驗整迷你兵馬俑，夜晚睇《西安千古情》Show。 Day 3: 登上西安城牆，行下書院門同永興坊。之後去陝西歷史博物館/西安博物院，夜晚再到大雁塔廣場同大唐不夜城打卡。 Day 4: 參觀鐘鼓樓廣場，去易俗社睇非遺表演，最後喺回民街掃街！食飽就專車送你去機場/高鐵站。



西安旅行團 | 【更多特色玩法】自由配搭，玩得更Free！

【兵馬俑+市內精華一日遊】懶人必備！私人小團夠彈性

想一日玩晒精華？呢個私人小團就最啱！朝早去兵馬俑，下晝返市區，大雁塔、城牆、回民街…你想去邊就去邊（部分景點需自費），時間超彈性，仲包酒店接送，舒服！

兵馬俑和西安精華景點一日速覽

立即預訂兵馬俑和西安精華景點一日速覽

【兵馬俑半日精華導賞】專心睇！12人小團+專業講解

唔想走馬看花，想專心聽故仔？呢個12人小團就啱晒。集合後由專業導遊帶你深入講解兵馬俑一、二、三號坑，2.5小時聽盡秦朝歷史，絕對值回票價！

秦始皇帝陵博物院（兵馬俑）半日導覽遊

立即預訂秦始皇帝陵博物院（兵馬俑）半日導覽遊

【華清宮深度體驗】門票+人工導賞

想知多啲唐玄宗同楊貴妃嘅八卦？呢個團包門票同資深導師講解，仲有降噪耳機，保證你聽得清清楚楚，唔會錯過任何一個精彩故事！純玩無Shopping，放心參加！

華清宮門票+人工講解【含門票丨可選場次丨資深老師講解丨降噪藍牙耳機】

立即預訂華清宮門票+人工講解

【古城牆漢服旅拍】穿越時空！做一日長安古人

嚟到西安點可以唔玩穿越？換上一身精美漢服，化個靚妝，喺古城牆、大唐不夜城下影輯靚相，Po上IG呃Like一流！近千套衫任你揀，包化妝造型同專業攝影，幫你定格最美一刻！

西安城牆旅拍【漢服旅拍 含門票 含粧造 拍照地可選 西安城牆/大唐不夜城/永興坊】

立即預訂西安城牆旅拍

西安酒店推介 #1 西安鐘樓永寧門雅緻酒店

西安鐘樓永寧門雅緻酒店(Elegant Hotel Xi'an Bell Tower Yongningmen)

評分：9.4/10.0

地址：南大街2號, 碑林區, 西安

用戶評價：住喺古城心臟，感受大唐氣派

酒店就喺永寧門（南門）下面，行幾步就到城牆同回民街。設計有大唐Feel又夠Modern，無論情侶、家庭定Business Trip都啱住！

西安鐘樓諾富特酒店（鐘鼓樓回民街店）(Novotel Xi An The Bell Tower Hotel)

評分：9.5/10.0

地址：案板街16號 (市中心易俗社街區), 新城區, 西安

用戶評價：潮人首選，食買玩超方便！

位置無得輸！行5分鐘到鼓樓同回民街醫肚，10分鐘到城牆。酒店新潮舒服，有24小時Gym、兒童樂園同自助洗衣房，超方便！

雲和夜泊酒店（西安鐘鼓樓南門店）(Yun He Ye Bo Hotel (Xi'an Zhonggulou South Gate))

評分：9.8/10.0

地址：文藝北路190號, 碑林區, 西安

用戶評價：五星級享受，奢華典雅之選

想住得奢華啲？呢間酒店行高檔路線，房內設施先進，床品超舒服，仲用草本精華沖涼用品，玩完成日返嚟可以徹底放鬆！

