西安東站主體結構全面完工 預計6月營運

【on.cc東網專訊】「八縱八橫」高鐵網絡重要樞紐西安東站正在加速建設，主體結構全面完工，預計今年6月與西康高鐵同步投入營運。屆時西安至安康的鐵路運行時間將從3小時縮至1小時內，秦巴山區將首次接入全國高鐵網，關中與陜南的1小時生活圈正式形成。

西安東站位於西安市灞橋區，是西北地區最大高鐵站。目前工程已轉入金屬屋面玻璃天窗安裝、幕牆立面龍骨安裝和內部裝飾裝修階段。西安東站總建築面積達到39.4萬平方米，其中站房面積10萬平方米。車站創新採用三層立體布局，實現軌道交通的高效換乘，將配備先進的智能化服務設施，為旅客提供舒適便捷的候車體驗。

廣告 廣告

西安東站不僅是西安「米」字形高鐵網的關鍵一環，更是「八縱八橫」高鐵網絡重要樞紐。從西安東站延伸出的西康高鐵，正是「八縱八橫」高鐵通道包（銀）海通道、京昆通道的重要組成部分。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】