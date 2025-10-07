西安格蘭披治桌球賽 卓林普打出147挫吳安儀晉次圈

【Now新聞台】西安格蘭披治桌球賽，上屆亞軍卓林普打出一桿147度滿分，以局數5比2擊敗本地女球手吳安儀，晉身第二圈。

兩人首度交手，吳安儀第一局打出一桿74度領先，第二局亦領先過29比0，但很快被卓林普回敬一桿100度追平，「一哥」再贏多局反超前。之後愈打愈順，第四局造出一桿94，中段休息過後，第五局卓林普打出147，是他近三年來第一桿滿分，亦是生涯第九次。

首圈打9局5勝制，吳安儀落後1比4，第六局一次「士碌架」，令對方連續兩次救不到，取得11分罰分，局數追近2比4，但都阻擋不到狀態大勇的卓林普，這位香港居民贏多局99比5，局數反勝5比2晉級。

