西安8大必去景點推介！兵馬俑/華清宮/回民街 一文睇清機票交通、美食酒店全攻略

西安景點

講起中國歷史，點可以唔提十三朝古都——西安？呢個擁有超過3,100年歷史嘅城市，簡直係一本行走的歷史教科書！無論你係歷史迷，想親眼見證兵馬俑嘅震撼，定係一個為食鬼，想掃街喪食地道陝西美食，西安都絕對唔會令你失望。準備好未？即刻跟住 Trip.com 嘅腳步，一齊出發去西安，來一場講走就走嘅穿越之旅啦！

我哋為你精心挑選咗8大必到景點同3大必食美食，仲有超抵玩嘅 local tour 同優惠，幫你輕鬆 plan 好行程，玩盡古都精華！

西安至抵玩 Local Tour 精選

想玩得輕鬆啲？參加 local tour 就最啱！有專人講解，又唔使煩交通，CP值超高！

點樣由香港去西安？

而家由香港去西安真係好方便！國泰、香港快運都有直航機，飛程大約3個鐘就到，快過你搭巴士返屋企！記得提早用 Trip.com book定機票酒店，鎖定至抵優惠啦！

航班推介 (2025年12月更新)

香港 -> 西安 (單程) ：山東航空，低至HK$1,023

香港 -> 西安 (來回)：香港航空，低至HK$1,491

8大西安必去景點推介

1. 秦始皇帝陵博物院 (兵馬俑) - 世界第八大奇蹟

嚟西安點可以唔睇兵馬俑？呢個被譽為「世界第八大奇蹟」嘅地下軍團，幾千個陶俑士兵個個樣貌唔同，企喺度望住佢哋，真係會俾嗰種磅礴氣勢震撼到！諗下秦始皇當年用咗72萬人、38年時間去起，就知有幾誇張！

兵馬俑

地址 ：陝西省西安市臨潼區秦陵北路

開放時間 ：08:30 - 18:00 (建議出發前再check官網)

交通：喺西安火車站東廣場搭旅遊專線巴士 5 (遊5)、914、915號，一程就到門口，超方便！

2. 大雁塔 - 玄奘法師取西經嘅印記

大雁塔可以話係西安市區嘅地標。當年唐三藏（玄奘法師）由印度取西經返嚟，就喺度主持修建呢座塔，用嚟放佢帶返嚟嘅佛經同佛像。呢度唔單止係一個景點，更加係一個文化象徵。

大雁塔

地址 ：西安市雁塔區大雁塔街道廣場東路3號

開放時間 ：08:30 - 18:00 (建議出發前再check官網)

交通：搭地鐵3號或4號線到「大雁塔站」，行5分鐘就到。

3. 西安城牆 - 踩單車遊古城

西安城牆係現存最完整嘅古代城牆之一，有成600幾年歷史！最正嘅玩法係喺城牆上面踩單車，一邊欣賞風景，一邊感受古都嘅氣息。由城牆上望落去，可以睇到古城同新市區嘅交融，感覺好特別！

西安城牆

地址 ：西安市碑林區南大街2號 (通常由南門「永寧門」上)

開放時間 ：08:00 - 23:00

交通：搭地鐵2號線到「永寧門站」。

4. 回民街 - 美食掃街天堂

準備好你個胃未？回民街絕對係為食鬼嘅天堂！呢度由幾條街組成，成個露天美食廣場咁。羊肉泡饃、肉夾饃、灌湯包、麻辣羊蹄、涼皮……多到你食唔晒！除咗食，仲可以感受濃厚嘅穆斯林文化，買啲糕餅做手信都唔錯！

回民街

地址 ：西安市蓮湖區北院門5號 (近鐘樓、鼓樓)

開放時間 ：全日開放 (大部分舖頭 11:00 - 22:00)

交通：搭地鐵2號線到「鐘樓站」，行5分鐘就到。

5. 陝西歷史博物館 - 濃縮千年歷史

想快速了解西安同中國歷史，一定要去陝西歷史博物館！呢個國家級博物館收藏咗勁多國寶級文物，由周、秦、漢、唐嘅珍品，睇到你眼都花。記得要預約，因為免費入場，所以好多人去㗎！

西安博物院

地址 ：西安市碑林區友誼西路72號

開放時間 ：09:00 - 17:30 (逢星期二閉館)

交通：搭地鐵2號線到「南稍門站」，行5分鐘左右。

6. 大明宮國家遺址公園 - 感受盛唐氣派

想體驗大唐盛世嘅輝煌？嚟大明宮就啱喇！呢度係唐朝最宏偉嘅皇宮遺址，曾經有17位皇帝喺度處理朝政。雖然而家得返遺址，但佔地超廣闊，行喺其中，依然可以想像到當年萬國來朝嘅盛況。

大明宮國家遺址公園

地址 ：西安市新城區自強東路585號

開放時間 ：08:30 - 19:00

交通：搭地鐵4號線到「含元殿站」，行大約10分鐘。

7. 華清宮 - 帝王溫泉與愛情故事

華清宮唔單止係個皇家園林，仲係唐玄宗同楊貴妃浪漫故事嘅發生地。你可以睇到佢哋當年浸溫泉嘅「貴妃池」同「蓮花湯」。此外，呢度亦係「西安事變」嘅舊址，歷史意義重大。夜晚必睇嘅《長恨歌》表演，場面超級華麗，絕對值回票價！

華清宮

地址 ：西安市臨潼區華清路38號

開放時間 ：07:30 - 18:10

交通：同去兵馬俑一樣，喺西安火車站東廣場搭旅遊專線巴士。

8. 西安鐘樓 - 古城中心打卡點

西安鐘樓就企喺古城嘅正中心，係中國現存最大、最完整嘅鐘樓。以佢為中心，四條大街向東南西北延伸，連接住城牆。夜晚著咗燈之後，金碧輝煌，靚到不得了，係影夜景嘅絕佳打卡位！

西安鐘樓

地址 ：西安市新城區四條大街交匯處

開放時間 ：08:30 - 21:30

交通：搭地鐵2號線到「鐘樓站」，一出就係。

3大西安必食推介！食過返尋味！

1. 酸辣谷·陝派清真涮肉 (鐘樓店)

行到攰梗係要打邊爐！呢間人氣火鍋店個酸菜鍋底同麻辣孜然鴛鴦鍋超正，未食聞到都流口水！食材新鮮，環境又舒服，行完鐘樓過嚟醫肚就最啱！

酸辣谷·陝派清真涮肉（鐘樓店）

地址 ：蓮湖區西大街中環廣場銀泰百貨4樓

招牌菜 ：安格拉斯牛胸肉、鹽池羊肉卷、紅柳烤肉

人均：¥150 - 200





2. 醉長安 (鐘樓旗艦店)

想試地道得嚟又有啲新意嘅陝西菜？「醉長安」就係首選！裝修古色古香，菜式有創意又好味，好似霸王肘子、葫蘆雞，送飯一流！氣氛滿分，打卡都好靚！

醉長安（鐘樓旗艦店）

地址 ：蓮湖區竹笆市7號

招牌菜 ：霸王肘子、葫蘆雞、油潑蒜爆鱸魚

人均：¥100 - 200





3. 德發長餃子館 (鐘樓總店)

餃子控注意！「德發長」係食餃子嘅老字號，專做地道陝西餃子。羊肉餃、牛肉餃全部都係新鮮手包，皮薄餡靚，充滿肉汁，食完會掛住！

德發長餃子館（鐘樓總店）

圖片來源：hiroshipoo@Tripadvisor

地址 ：蓮湖區鐘鼓樓廣場西大街3號

招牌菜 ：羊肉餃子、牛肉餃子、臘汁肉夾饃

人均：¥80 - 150

西安酒店推介

西安君悅酒店(Grand Hyatt Xi'an)

評分：9.6/10.0

賣點：奢華享受，服務一流，景觀開揚。

地址：錦業路12號, 雁塔區, 西安

西安鐘樓諾富特酒店（鐘鼓樓回民街店）(Novotel Xi An The Bell Tower Hotel)

評分：9.6/10.0

賣點：位置超屈機！樓下就係鐘樓同回民街，方便到極。

地址：案板街16號 (市中心易俗社街區), 新城區, 西安

西安諾世嘉頓酒店(Rose Garden Hotel)

評分：9.7/10.0

賣點：設計感十足嘅精品酒店，打卡一流，性價比高。

地址：開元路210號, 未央區, 西安

心動不如行動！優惠隨時完，快啲上 Trip.com 網站或 App book 定你嘅西安之旅，發掘古都魅力啦！

