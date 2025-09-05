六四沙田黑漆噴「6436」 曾建峯認罪
西方擬派部隊至烏克蘭 蒲亭：俄國視為打擊目標
（法新社莫斯科5日電） 俄羅斯總統蒲亭今天警告說，任何部署到烏克蘭的西方部隊都將成為俄軍「合法」打擊目標。基輔當局的盟邦昨天表示，若俄烏達成和平協議，他們會在烏克蘭部署安全保障部隊。
法國及英國為首的20多個國家昨天承諾，要加入一支陸海空「保障部隊」，以確保結束俄烏戰爭的任何協議能有效執行。
俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，這場持續3年多的戰爭已導致數以萬計人員喪命，還有數百萬人被迫逃離家園。
烏克蘭當局指出，西方部隊支持的安全保障，對於任何協議而言都至關重要，以確保俄羅斯未來不會再次發動侵略。
蒲亭（Vladimir Putin）今天出席俄羅斯遠東城市海參崴（Vladivostok）舉行的一場經濟論壇會議，他於會中表示：「如果那裡出現一些部隊，特別是在當前戰鬥期間，我們的假定是，他們將成為合法目標。」
他也聲稱，部署這樣的部隊不利於長期和平，烏克蘭與西方更緊密的軍事關係是衝突「根源」之一。
蒲亭還提到：「若達成的決定能帶來和平，實現長期和平，那麼我根本不認為他們在烏克蘭領土上有任何意義。」 烏克蘭的盟邦尚未揭露安全保障部隊計畫具體細節，包含將部署多少軍隊，以及各國會如何分攤兵力。
其他人也在看
特朗普暗示若關稅被裁定非法 與日本等國貿易協議將作廢
【彭博】— 美國總統特朗普暗示，如果其全球關稅行動最終被美國法院裁定非法，與歐盟、日本和韓國等經濟體達成的貿易協議將被廢除。Bloomberg ・ 1 天前
數據誇大、禁止跌市 「法西斯經濟奇蹟」背後的強國假象
法西斯經濟表面繁榮，實則數據粉飾與行政干預：失業率靠排除統計下降、軍工凌駕民生、工會遭取締、股市被凍結。歷史揭示強國假象背後的危機。Yahoo財經 ・ 1 天前
特朗普稱他看了中國9·3閱兵 驚詫習近平未感謝美國援華抗戰
【彭博】— 美國總統特朗普連續第二天對在北京迎接八方來賓共襄閱兵盛舉的中國領導人習近平表達了不滿，讓人不禁意識到世界兩強在貿易、科技及其它諸多領域的緊張關係仍然沒有消弭。Bloomberg ・ 1 天前
墨西哥總統明說了：考慮對中國加稅
墨西哥此前多次表明絕不在中美間選邊站，但在美國政府官員施壓下，這一立場恐生變數。鉅亨網 ・ 6 小時前
港姐季軍袁文靜香閨曝光 2萬蚊租兩房單位嫌一房太細 爆港姐14位佳麗全部辭工備戰
今屆港姐賽果有不少出人意表之處，賽前未受太多注意嘅袁文靜，以一口唔鹹唔淡廣東話表現rap，問答環節又樂意配合黐大粒癦，有趣表現同性格深得評判欣賞Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
熱氣球節甩轆變「放風箏」 港人慨嘆花千零蚊飛日本更好
中環熱氣球節甩轆惹眾怒，港人批「高價低質」寧願北上或遊日消費。零售數據雖連升三月，增幅有限，本地經濟長期承受消費外流壓力。Yahoo財經 ・ 10 小時前
Giorgio Armani逝世享壽91歲，意大利傳奇時裝設計大師語錄：真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘
意大利時尚設計大師Giorgio Armani於2025年9月4日逝世，享壽91歲。他以優雅簡約的風格重新定義了現代時尚，創立了極具影響力的Armani品牌王國。Yahoo Style HK ・ 19 小時前
徐子淇劇透中環大劇院 將撼動五大劇院
「千億新抱」徐子淇為時尚雜誌拍攝封面，訪問中提到恒地中環地標項目將設置全港首個百老匯式大劇院。現在香港力谷盛事經濟，新增頂尖表演場地確係好事。不過中環大劇院崛起又會帶來競爭，有五大本地劇院或會受到衝擊。Yahoo 地產 ・ 1 天前
Jennie同款Chanel「千金氣質」配飾：秋冬必備畫家帽、絲巾、頭箍盤點
由「人間香奈兒」Jennie親身演繹的Chanel 2025/26秋冬預告系列，以巴黎街頭混搭90年代慵懶風格掀起話題，其中今季的配飾亦令人眼前一亮！從復古頭飾到多變絲巾，每件都兼具實用性與造型感，絕對是細節控的秋冬必收神器！Yahoo Style HK ・ 1 天前
日本爆紅「30秒逆深蹲」不傷膝極速瘦身法，瘦得比深蹲還快？上班族救星沒時間也能輕鬆瘦
上班坐足8小時，放工後只想攤在沙發上？許多人因長時間坐著或無法抽出運動時間而苦惱，體重悄悄上升，身體也漸漸失去活力。傳統的深蹲雖然能有效鍛鍊下半身，但對膝蓋和腰部的壓力卻讓不少人卻步。近年在日本爆紅的「逆深蹲」據說每日只需30秒就能讓全身動起來，還不會傷到膝蓋和腰部，比傳統深蹲更溫和有效。這個由日本骨科權威吉原潔醫師研發的簡易健身法，專為忙碌又缺乏運動的現代人而設，簡單一個動作即輕鬆甩掉脂肪！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
越皺越愛！Issey Miyake三宅一生折上折低至4折 $1,022入手黑色質感上衣/連張敬軒、Kim Kardashian都愛穿
日本服裝三巨頭之一的Issey Miyake三宅一生，設計打破傳統服裝結構，融合現代科技美學，以皺摺為特色吸引了一大批忠實粉絲，特別深受熟齡女性的喜愛。不少名人都愛穿Issey Miyake，包括Kim Kardashian、Meryl Streep；而男裝款則有張敬軒、Steve Jobs等名人加持。以往都有推介過Bao Bao Issey Miyake實用又具造型感的手袋，這次就讓大家一起進入他的服裝世界，感受獨特的皺褶紋理和立體剪裁，穿上後讓大家在人群中脫穎而出，但又不顯得過分張揚。對生活品質有追求的你，趁著這次減價入手試試看吧！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
爆一爆｜「呃食男」帶挈 直擊當旺文華廳（Louise）
香港高級食肆沉寂之時，多得「呃食男」懷疑騙女網友在中環文華酒店內的文華廳，食咗餐$8萬蚊飯局，為香港唔少飲食男女帶來歡樂、花生散落一地。食家們都生猛起來，不再是黐黐呆呆坐埋一枱了。Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
《愛．回家》Terry激罕晒婚照 甜美嬌妻靚樣曝光
憑《愛．回家之開心速遞》敦厚誠懇形象嘅「Terry」李偉健，人氣高企入晒屋，依家50歲嘅佢就早前被爆早於2018年就同拍拖15年圈外女友Bo結束愛情長跑，舉行婚禮，婚宴更獲《愛．回家》一班演員及TVB藝人好友拉隊到賀，場面既熱鬧又感動。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
美國經濟點？十蚊店三分二顧客年薪逾10萬美元！
在美國經濟陰晴不定之際，美版「十蚊店」的生意反映美國人如何應對。Yahoo財經 ・ 4 小時前
無印良品中國放下身段「一齊捲」開25元店 山寨貨今次有難？
早前在中國商標案終極敗訴的MUJI（無印良品），表示仍會在中國繼續經營，稱事件對其影響不大。2005年首度來華的MUJI，屢次被指品質不合符中國標準，又失去了經典商標，為何還對中國市場充滿信心？翻查業績資料，原來中國已經成為MUJI在日本以外的第二大市場，最新銷售逆市大幅增長，反映消費者心水清，MUJI無懼失去商標。此外，MUJI中國亦終於決定放下身段「一齊捲」，將轉走平價路線，日後中國製直接賣中國，引入賣25元人民幣一件貨品的分店開到民生區，反映山寨貨將大難臨頭Yahoo財經 ・ 12 小時前
Tod's鞋限時低至24折！返工豆豆平底鞋減至$1XXX／人氣皮革樂福鞋折後平了$3,538
創立於1940年的意大利品牌Tod's，其家族Diego DellaValle已經有近百年的製鞋歷史。當中最為人熟悉的鞋款，一定是憑戴安娜王妃一穿成名的豆豆鞋 (Gommino)，直至現在都是不少OL的必備返工鞋之一。Tod's鞋堅持所有工序都是百份百Made in Italy，高品質固然價錢都不便宜，一對Tod's豆豆鞋入門款價錢都要四千元起跳，絕對不是可以隨便入手。各位OL有好機會了！Yahoo購物專員發現Mytheresa減價區有不少Tod's鞋特價，還有限時折上折優惠，低至24折入手Tod's平底鞋，人氣返工豆豆鞋、Mary Jane鞋款、樂福鞋都有平，不過不少鞋款碼數開始斷碼，絕對是手快有手慢無的節奏！Yahoo Style HK ・ 1 天前
徐子淇「復出」影封面照 引網上熱議造型 有網民為其平反：師兄清潮穿越嚟？
人稱「千億新抱」嘅徐子淇，最近成為時尚雜誌Vogue香港版9月號封面人物。身為恒基地產聯席主席李家誠嘅太太，徐子淇喺專訪入面仲提及自己有份參與構思恆地喺中環嘅項目The Henderson，並透露中環新海濱用地將以「橋」為概念Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
41歲李蘢怡大曬比堅尼泳照 盡騷玲瓏浮凸好身材
現年41歲嘅李蘢怡，2000年以模特兒身份出道，後來轉做歌手，曾與陳文媛（Bobo）合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，推出過個人專輯《Tiffany Lee E.P.》，憑《夜遊杜拜》爆紅，不過熱潮減退後便無以為繼，轉換跑道擔任演員，出演過《鍾無艷》、《金雞》、《大丈夫》及《雀聖2自摸天后》等電影。可惜，2006年選擇與電影公司解約，李蘢怡曾坦言入行多年欠缺運氣，無可能白等機會來臨，加上經歷太多唔開心事情於是退出娛樂圈。之後佢以本名李宜錚轉職珠寶公司擔任傳銷和公關工作，又前往英國修讀藝術學位課程，最後以英國著名學府皇家藝術學院（Royal College of Art）珠寶設計相關碩士學位畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
54歲陳豪「型佬」魅力關鍵在於頭髮！5個低成本的自然養髮方法，「這款精油」頭皮按摩助增強毛囊活性
想做「美魔女」、「型佬」，除了養好肌膚，頭髮的保養也很重要。護髮養髮的步驟不能懶惰，而說到「護髮參考書」，娛圈中都有不少明星可以參考。有發現一些男明星，如陳豪、譚俊彥、古巨基、李克勤，踏入中年後愈來愈有魅力嗎？除了氣質的培養，頭髮濃密也是關鍵！究竟有什麼方法可以由「髮量危機」變成「厚度男神」？試試以下5個低成本的自然養髮方法，或許可以幫你重拾濃密秀髮，散發年輕魅力！Yahoo Style HK ・ 1 天前
黃澤鋒女兒小黃妃升呢小學生 校服造型超可愛 網民: 笑起來似足爸爸
58歲黃澤鋒與太太陳麗麗於2010年結婚，2019年以52歲高齡下女兒黃熙恩（小黃妃），今年5月宣布透過人工受孕懷上第二胎，預產期將喺9月。小黃妃除咗升呢做家姐，日前亦已升上小一。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前