西方擬派部隊至烏克蘭 蒲亭：俄國視為打擊目標

（法新社莫斯科5日電） 俄羅斯總統蒲亭今天警告說，任何部署到烏克蘭的西方部隊都將成為俄軍「合法」打擊目標。基輔當局的盟邦昨天表示，若俄烏達成和平協議，他們會在烏克蘭部署安全保障部隊。

法國及英國為首的20多個國家昨天承諾，要加入一支陸海空「保障部隊」，以確保結束俄烏戰爭的任何協議能有效執行。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，這場持續3年多的戰爭已導致數以萬計人員喪命，還有數百萬人被迫逃離家園。

烏克蘭當局指出，西方部隊支持的安全保障，對於任何協議而言都至關重要，以確保俄羅斯未來不會再次發動侵略。

蒲亭（Vladimir Putin）今天出席俄羅斯遠東城市海參崴（Vladivostok）舉行的一場經濟論壇會議，他於會中表示：「如果那裡出現一些部隊，特別是在當前戰鬥期間，我們的假定是，他們將成為合法目標。」

他也聲稱，部署這樣的部隊不利於長期和平，烏克蘭與西方更緊密的軍事關係是衝突「根源」之一。

蒲亭還提到：「若達成的決定能帶來和平，實現長期和平，那麼我根本不認為他們在烏克蘭領土上有任何意義。」 烏克蘭的盟邦尚未揭露安全保障部隊計畫具體細節，包含將部署多少軍隊，以及各國會如何分攤兵力。