Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜西樹泡芙限時第二件$11！限定芋泥牛奶忌廉泡芙 可分次兌換

微脆的外層、鬆化的口感，加上軟綿香滑的餡心，每一粒西樹泡芙都是如此吸引！不少上班族放工搭地鐵經過西樹泡芙分店，都會被玻璃櫃裡不同口味的泡芙深深迷倒，朱古力脆皮、士多啤梨乳酪、白桃吉士泡芙等口味，令口水直流！西樹泡芙平時一個都至少要$20起，Klook突發推出快閃優惠，西樹泡芙電子兌換券限時第二件低至$11發售，平均每件$15.5，超級抵食！各位泡芙lover，絕對不能錯過！

>>按此查看西樹泡芙電子現金券優惠<<

廣告 廣告

👉🏻雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉🏻雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

西樹泡芙限時第二件$11 全港分店用得

想食泡芙，一定會想起周圍都見到的西樹泡芙！其泡芙外層微脆，入口鬆化，餡心更是軟綿香滑，加上口味選擇夠多，長期都有捧場客！推介必食今次大推的芋泥牛奶忌廉泡芙，外層多一份又冰又脆的甜香，內層猶如雪糕的軟滑滿足，超級好味！另外，鮮果系列亦十分受歡迎，芒果、士多啤梨、白桃等，粒粒水果更添爽甜口感，而且賣相繽紛，少女們大愛！

【第2件$11】$20優惠價1件芋泥牛奶忌廉泡芙｜加$11任選多1件經典口味泡芙 (共2件)

平均每張$15.5起

可分次兌換

優惠價：$31/2張｜ 原價：$63/2張

>>SHOP NOW<<

【雙11優惠】芋泥牛奶忌廉泡芙 (1件)

優惠價：$20/張｜ 原價：$26/張

>>SHOP NOW<<

適用日期：即日起至2025年11月30日

芒果乳酪、北海道牛奶布丁、士多啤梨乳酪、白桃吉士

忌廉、榛子Tiramisu、白桃吉士

除了固定口味外，西樹泡芙周不時都會推出新口味或期間限定款，俾一眾甜品控及「芭粉們」驚喜！如先前就推出過蘋果朱古力泡芙，濃郁的朱古力配上甜甜的蘋果粒，中和油膩感，十分驚喜！現在Klook優惠，電子現金券每張最平低至$13，絕對是超抵價！趁平買定幾張coupon，下次可以叫埋朋友一齊食！提提大家，電子現金券每張會有獨立QR code，到時去到分店出示就用到，放工經過港鐵站買番個，獎勵自己辛勞的一整天啦！

西樹泡芙Box Set

西樹泡芙

分店：尖沙咀港鐵站、旺角港鐵站、旺角朗豪坊、觀塘港鐵站、馬鞍山MOSTown、沙田港鐵站分店、屯門港鐵站、青衣城、葵芳港鐵站、荃灣如心廣場

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2024〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2024│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2024│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2024丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2024｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2024│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

酒店優惠2024｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）

下午茶自助餐2024│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2024│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2024│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2024│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2024｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？