西沙Go Park領養日走失狗狗 今晚返回公園草叢獲平安尋回

【動物專訊】好消息！上星期六（10月11日）在西沙Go Park領養日走失的狗狗「小學雞」，今日晚上平安尋回，小學雞曾完全失去蹤影，連熱能探測器都找不到她，沒想到她今日晚上再次返回當日走失位置附近的草叢，浪浪協進會潘潘帶同她的狗同伴Eva，成功讓細膽的小學雞感到安全和信任，主動接近潘潘，潘潘即將她抱起，成功救回。連日內多次出動搜救小學雞的一班義工都感到十分高興，放下了心頭大石，潘潘也坦言這次走失狗狗是很大的陰影，如果尋不回，會內疚一世。

小學雞估計只得5個月大，今年8月被人發現走進屯門台山小學內，當時熱心市民向義工求助，終由浪浪協進會在9月1日開學日成功救起狗狗。浪浪協進會在上星期六帶小學雞參與西沙Go Park領養日，沒想到狗狗會脫繩走失，當時狗狗跑得很快，很快已經失去蹤影。

潘潘和一眾義工及熱心市民連日內多次出動搜救小學雞，曾用熱能探測器搜尋範圍廣闊的公園草叢，但完全沒有發現，於是將搜索範圍擴展至附近的石灘和山上。

沒想到小學雞今日晚上再次返回Go Park，還躲在當初走失位置附近的草叢。潘潘說：「有個職員打電話給我，說見到一隻狗狗好像我們在尋找那隻，我即叫職員幫手留意住狗狗，和不要驚動她。」

潘潘帶同小學雞最好的狗朋友Eva到場，最初小學雞受驚跑到另一個草叢，但當Eva靠近時，小學雞即放下戒心，然後潘潘叫她的名字，小學雞冷靜下來後認得潘潘的聲音，主動上前嗅他，於是他便將小學雞抱起。

潘潘十分感激很多人幫忙尋犬，亦感謝那位致電他的職員，讓他們能夠及時救回狗狗。他坦言，今次陰影十分大，「我從來沒試過走失狗，小學雞是第一次，如果最終找不到她，我會內疚一世。」

小學雞獲救上車後，顯得十分疲倦，打呵欠及打瞌睡。祝福狗狗盡快找到領養家庭，不要再走失和遇驚險情況。

狗狗小學雞上周六在出席領養日時走失。

走失兩天多，潘潘（左）今晚終於成功尋回狗狗小學雞。

小學雞平安獲尋回，顯得十分疲倦。

狗狗在今年8月走進一間小學內，後來由浪浪協進會救走。

